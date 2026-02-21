Donnarumma-Tonali, che paura: Sandro ko, Gigio corre in soccorso. Vince il City, O’Reilly abbatte il Newcastle

Il big match della 27esima giornata di Premier League premia la squadra di Guardiola che si porta a -2 dall'Arsenal. Spavento per Tonali: come sta il centrocampista della Nazionale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Manchester City supera 2-1 il Newcastle e si porta a -2 dall’Arsenal. La Premier League si riapre grazie alla doppietta realizzata da O’Reilly, pupillo di Guardiola. All’Etihad Stadium, però, è andata in scena anche una partita nella partita, il derby italiano tra i due compagni di Nazionale Donnarumma e Tonali. Non sono mancati momenti di tensione in campo, quando il centrocampista ex Milan ha accusato un problema al ginocchio.

City-Newcastle: Donnarumma ingannato, ma O’Reilly è super

Il derby tutto azzurro tra Donnarumma e Tonali caratterizza il big match della 27esima giornata di Premier League tra Manchester City e Newcastle che si disputa all’Etihad Stadium. Le due squadre partono col piede schiacciato sull’acceleratore e dopo 30’ sono già 3 i gol realizzati.

Al 14’ la squadra di Guardiola passa in vantaggio: Tonali saltato a centrocampo, ripartenza strepitosa di Marmoush, palla a O’Reilly che lascia partire un tiro potente su cui Pope non è perfetto. Ma i magpies pareggiano subito: sugli sviluppi di un corner battuto dall’ex centrocampista del Milan, conclusione dal limite di Lewis Hall deviato da Ait-Nouri e Donnarumma ingannato. I citizens, però, possono vantare su un O’Reilly versione Haaland: il norvegese, dal canto suo, s’improvvisa assistman con un cross perfetto per il giovane compagno di squadra che non perdona di testa.

Paura per Tonali, il gesto di Gigio

Alla mezz’ora attimi di paura per Tonali. Dopo essere andato in pressing proprio su Donnarumma, il 25enne centrocampista di Lodi si accascia a terra toccandosi il ginocchio. Le telecamere inquadrano subito il volto preoccupato di Eddie Howe, mentre Gigio abbandona la sua area per raggiungere Sandro e sincerarsi delle sue condizioni.

Già compagni di squadra ai tempi del Milan, i due sono i punti di forza della Nazionale di Gattuso che deve centrare a tutti i costi la qualificazione ai Mondiali via playoff. Quello del portierone del Manchester City è stato un gesto di estrema sportività, ma anche da capitano vero: il pensiero è inevitabilmente andato alla partita di Bergamo con l’Irlanda del Nord che si giocherà giovedì 26 marzo.

Come sta Sandro, il fuorigioco salva Donnarumma

Tonali è rimasto a bordocampo per un paio di minuti. Soccorso dallo staff medico del Newcastle, il numero 8 è riuscito poi ad alzarsi e a riprendere il gioco, facendo tirare un sospiro di sollievo sia a Howe sia a Gattuso.

Poco prima dell’intervallo, calcia anche una punizione perfetta per l’incornata vincente di Burn, bravo a infilare un Donnarumma uscito a vuoto. Ma il gigante di Castellammare di Stabia viene salvato dal guardalinee, che alza la bandierina segnalando il fuorigioco del difensore bianconero. Nel secondo tempo i citizens badano soprattutto a gestire il vantaggio, ma nel finale di partita Gigio si rende protagonista di una gran parata: ora l’Arsenal è distante solo 2 lunghezze.