Donnarumma ritrova il sorriso dopo la papera: Gigio inserito nella Top 11 dell'anno con Mbappè e Yamal

Il portiere italiano si consola dopo la topica commessa durante Manchester City-Bournemouth: battuta la concorrenza di Alisson e Courtois, ecco la formazione ideale del 2025

Donnarumma ritrova il sorriso dopo la clamorosa papera commessa nel corso dell’ultima partita di Premier League tra il suo Manchester City e il Bournemouth. Già, Gigio è stato inserito nella top 11 della FIFPro con altri fenomeni del calibro di Yamal e Mbappè.

Donnarumma, riconoscimento dopo la papera

La vittoria per 3-1 del Manchester City contro il Bournemouth è stata macchiata dall’erroraccio del capitano della Nazionale, che – sul punteggio di 1-0 – si è reso protagonista di un’uscita a vuoto che ha consentito alle Cherries di centrare il momentaneo 1-1.

Gigio ha anche perso la testa per un presunto fallo subito e non sanzionato dall’arbitro Taylor, che ha punito il portiere della squadra di Guardiola con il cartellino giallo. Oggi, però, Donnarumma può lasciarsi alle spalle la topica e sorridere per l’ennesimo riconoscimento che ne certifica lo status di top player.

Top XI FIFPro: Gigio nell’undici del 2025

La Top XI della FIFPro, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti, ha coinvolto nelle votazioni ben 45.000 calciatori: da una lista di 55 candidati si è arrivati alla formazione ideale, di cui Donnarumma è il portiere titolare.

L’estremo difensore di Castellammare di Stabia, campione di Francia e d’Europa col Paris Saint-Germain prima di trasferirsi al Manchester City in chiusura di mercato perché scaricato da Luis Enrique, ha battuto la concorrenza di Alisson Becker del Liverpool e Thibaut Courtois del Real Madrid.

Yamal e Mbappé, una formazione di fenomeni

E, allora, scopriamo l’undici più forte del 2025. La linea difensiva posta a protezione di Donnarumma è composta da Hakimi, Van Dijk e Nuno Mendes. A centrocampo, invece, figurano Palmer, Bellingham, Pedri e Vitinha. Attacco atomico con il golden boy del Barcellona Lamine Yamal, Mbappé e Dembelé, vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro.

In Inghilterra qualcuno ha storto il naso per l’assenza di Haaland. Il centravanti norvegese, già autore di 20 gol in 17 presenze tra Mondiale per Club, Premier League e Champions, paga la pessima precedente annata del Manchester City, che si sta ritrovando proprio in seguito all’acquisto di Donnarumma. Da quando l’ex Milan è approdato alla corte di Guardiola, infatti, la squadra inglese ha perso una sola partita, rilanciandosi in patria e in Europa.