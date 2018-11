Donnarumma torna sull'errore del derby

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un momento molto intenso e impegnativo sia al Milan che in Nazionale, dove ha raccolto la pesante eredità di Buffon.

Proprio su questo argomento il portiere classe 1999 ha risposto ai microfoni di Rai Sport: “Ringrazio il mister per la fiducia e sono molto orgoglioso di rappresentare questa Nazionale perchè penso che sia il sogno di tutti i bambini. Il Portogallo? Giocheremo contro una grande squadra in uno degli stadi più belli del mondo, che sono sicuro ci darà una grandissima mano e noi faremo di tutto per vincere così da sperare nel primo posto”.

Sull’errore commesso nel derby perso all’ultimo minuto: “Ho fatto fatica a dormire la notte, ma fa parte del ruolo del portiere. A volte capita, ma bisogna migliorare anche su questo aspetto. E’ stato un errore di valutazione. Il periodo dopo il rinnovo? E’ stato certamente difficile per me. Mi hanno aiutato la mia famiglia e la mia fidanzata anche perchè inconsciamente continui a pensarci anche se non vorresti farlo”.

Su Cutrone e Higuain: “Patrick lo aspetto in Nazionale, ha voglia di spaccare il mondo e gli auguro buona fortuna per l’Under 21. Sono sicuro che diventerà un grandissimo calciatore. La squalifica di Higuain? Il Pipita è un bravissimo ragazzo. Si è scusato con noi e con la stampa e lo ha fatto anche con l’arbitro. Era un partita importantissima per lui, ma l’importante è imparare dai propri errori. Gattuso non gli ha detto niente al momento e lo ha lasciato sfogare, sennò… (ride, ndr)”.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 19:55