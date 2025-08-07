Donnarumma tra il Pallone d'Oro e l'ultimo affronto di Luis Enrique: il Psg ha un nuovo portiere titolare

Dopo un lungo tira e molla con il Lille i campioni d'Europa hanno in pugno Chevalier. Luis Enrique sulle sue tracce da mesi: Gigio scaricato, rischia la panchina

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nel giorno in cui il calcio italiano punta tutto su Donnarumma, unico azzurro nella rosa dei 30 candidati al Pallone d’Oro, arriva la notizia che getta ombre sul futuro del capitano della Nazionale: il Paris Saint-Germain ha praticamente definito l’acquisto di Chevalier, che Luis Enrique considera il nuovo numero uno dei campioni di Francia e d’Europa.

Donnarumma tra Pallone d’Oro e futuro a rischio

L’entusiasmo per essere stato inserito tra i magici 30 che concorrono al Pallone d’Oro e tra i dieci portieri in lizza per il prestigioso premio Yashin è stato smorzato dall’ultima operazione di mercato del suo club, che – come riferito da L’Equipe e confermato da Le Parisien – ha in pugno Lucas Chevalier, estremo difensore che si è imposto con la maglia del Lille e che insidia Donnarumma non solo all’ombra della Torre Eiffel, ma pure per il riconoscimento di France Football.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con il contratto in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo ormai arenate, il portierone di Castellammare di Stabia rischia addirittura di scivolare in panchina dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista, soprattutto in Europa.

Psg, Luis Enrique ha le idee chiare da tempo: il retroscena

Che i rapporti tra Luis Enrique e Donnarumma non fossero idilliaci, è noto da tempo. Ma Le Parisien svela un retroscena che dice tutto sulle intenzioni del tecnico asturiano. A quanto pare i primi contatti con Chevalier risalgono addirittura allo scorso inverno e negli ultimi mesi ci sarebbe stata anche una videochiamata tra l’ex ct della Spagna e il classe 2001 di Calais, che dallo scorso novembre è entrato a far parte del giro della nazionale francese dov’è considerato l’erede di Maignan.

Lucas ha una qualità che Luis Enrique considera essenziale per la sua filosofia di calcio: è abilissimo a giocare coi piedi, che, invece, non è certo la dote principale di Gigio.

Chevalier titolare in Supercoppa: cosa farà Donnarumma?

Al termine di una lunga trattativa, il Lille ha deciso di accettare l’offerta da 40 milioni di euro più ricchi bonus del Psg. L’annuncio ufficiale arriverà dopo le visite mediche che il portiere sosterrà nella giornata di venerdì, dopodiché inizierà ufficialmente la rivalità con Donnarumma.

Già a partire dalla Supercoppa Europa in programma a Udine mercoledì 13 agosto contro il Tottenham, che dovrebbe vedere il nuovo acquisto Chevalier tra i pali. A questo punto Gigio, per cui il rinnovo sembra sempre più remoto, dovrà provare davvero a guardarsi intorno per cercare una nuova sistemazione. Magari rinunciando a parte del suo ingaggio monstre da 12 milioni l’anno.