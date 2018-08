Donnarumma tradisce Gattuso, Ancelotti ribalta il Milan

Napoli fabbrica di spettacolo. Cambiano gli allenatori, ma al San Paolo ci si continua a divertire e, per il momento, si continua anche a vincere. Dopo un precampionato sofferto la squadra di Ancelotti supera l’ostacolo delle prime due, impegnative giornate contro Lazio e Milan, affiancando i bianconeri al comando della graduatoria a punteggio pieno, ma con un peso specifico leggermente superiore proprio alla luce della caratura di uno dei due avversari disputati, il Milan di Gattuso, che viceversa inizia il campionato con una delusione cocente, restando al palo dopo essere stata avanti di due gol al quinto minuto del secondo tempo. Trent’anni dopo la gara decisiva per il primo e unico scudetto dell’era Sacchi al Milan a sorridere è ancora Ancelotti, che in attesa di registrare i movimenti difensivi si gode il proprio attacco esplosivo e benedice l’intuizione di mandare in campo Mertens, decisivo dopo aver sostituito Hamsik sul 2-1 per il Milan. Il Napoli parte forte, ma gli ospiti passano già dopo quindici minuti con una magia di Bonaventura, che dà il benvenuto in A ad Ospina al termine di un’azione “in stile Sarri”, da una fascia all’altra avviata da Suso e rifinita da Borini. Il Napoli macina palloni, ma non punge, andando a riposo solo con le proteste per un presunto rigore non accordato per contatto tra Calabria e Mario Rui.

Lo stesso terzino sembra chiudere i conti in avvio di ripresa con un destro imprendibile su invito di Suso, ma il Napoli ha la forza e la fortuna di riaprirla dopo tre minuti sfruttando una brutta palla persa da Biglia e capitalizzata da Callejon, il cui assist è sfruttato da Zielinski con un sinistro spettacolare. Gattuso capisce che l’onda d’urto dell’amico Ancelotti è difficile da reggere e prova a rinforzare il centrocampo con Bakayoko per Biglia, ma la mossa giusta la fa il collega appunto inserendo Mertens al posto di Hamsik. In campo c’è solo il Napoli, Musacchio salva due volte su Insigne, ma in dodici minuti la gara si ribalta: al 23’ doppietta di Zielinski, ancora su invito di Callejon con mezza papera di Donnarumma, al 36’ l’altro subentrante, Diawara, avvia l’azione proseguita da Allan e conclusa con il facile tap in di Mertens. Ancelotti fa scacco matto a Rino, Napoli sogna, Sarri è dimenticato.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 22:35