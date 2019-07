Donnarumma va oltre le voci di mercato

Dal ritiro di Milanello, Gianluigi Donnarumma ha parlato della prossima stagione rossonera: "Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest'anno ma come hanno detto il mister e il direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo".

"A dieci minuti dalla fine eravamo in Champions, poi sappiamo com'è andata – ha ricordato il classe 1999 a Milan TV -. Deve essere una spinta in più per questa stagione. Per quanto riguarda me, sono molto più maturo. Anche se ho solo vent'anni mi sento più uomo grazie anche al Milan. Il discorso vale anche per il campo: sono migliorato tantissimo in tutto, ma bisogna ancora migliorare tanto, non c'è mai fine al miglioramento, in ogni allenamento bisogna sempre dare tutto".

"Sono venuto un po' prima per essere pronto a cominciare il ritiro con il resto della squadra. Mi è spiaciuto essere uscito dopo pochi minuti a Ferrara contro la Spal ma ora sono pronto per iniziare questa stagione. Il giorno del raduno per me è sempre un'emozione fortissima, sembra sempre la prima volta. Sono emozionato e non vedo l'ora di cominciare" ha detto Donnarumma.

Il giovane portiere sembrava destinato all'approdo in Francia, al Paris Saint Germain, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Leonardo avrebbe voluto inserire anche Areola nella trattativa per abbassare il costo ma negli ultimi giorni la pista sembra essersi definitivamente arenata.

Proprio il dirigente brasiliano ha recentemente smentito le voci su Donnarumma: "Prendere un portiere? Non è una priorità, abbiamo quattro giocatori in questo ruolo. Areola numero uno anno prossimo? Vedremo le scelte sportive che saranno fatte. Non è il momento di parlarne".

Anche Giampaolo ha detto la sua su Donnarumma: "E' un giocatore fortissimo. Io chiedo pochissime maglie agli avversari, ma nel primo anno di Sampdoria la chiesi proprio a lui".

"L'idea di averlo con noi ancora per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo su questa posizione" ha detto Paolo Maldini.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 18:57