Donnarumma vola, Chiesa ignorato: il Manchester City dilaga e minaccia l’Arsenal, Fede sempre più ai margini

Il Manchester City travolge il Fulham e si porta a -3 dai Gunners: per Gigio una serata tranquilla. Il Liverpool si riscatta, per Chiesa solo pochi minuti

Il Manchester City schianta il Fulham in occasione del turno infrasettimanale valevole per la 26esima giornata di Premier League e si porta a -3 dall’Arsenal capolista, che giocherà domani col Brentford. Dopo i miracoli compiuti ad Anfield contro il Liverpool, per Donnarumma è stata una serata decisamente diversa. E, a proposito dei Reds, Arne Slot continua a ignorare Federico Chiesa.

Manchester City, tutto facile col Fulham

All’Etihad gara a senso unico soprattutto nel primo tempo. Ai citizens, infatti, basta un tempo per sbrigare la pratica. Ad aprire le danze dopo 24’ è l’ormai solito Semenyo, che continua a segnare con una regolarità impressionante. L’ex Bournemouth, arrivato a gennaio, si è perfettamente integrato nello scacchiere tattico di Guardiola.

E lo dimostra anche l’assist confezionato sei minuti più tardi per O’Reilly. Poco prima dell’intervallo la squadra di Manchester ha calato anche il tris con Haaland, che ha dimostrato così di aver superato l’insolito momento di crisi delle ultime settimane.

Donnarumma spettatore non pagante

Celebrato in ogni angolo del pianeta per la paratissima compiuta sul tiro di Mac Allister nelle battute finale del match vinto 2-1 col Liverpool, questa volta Donnarumma ha vissuto 90’ senza particolari sussulti. Il Fulham di fatto non lo hai mai impegnato. Anzi, l’unico brivido lo ha corso nella ripresa quando – a risultato ormai in cassaforte – il capitano della Nazionale ha consegnato il pallone tra i piedi di un avversario forse per eccesso di sicurezza. Ma, dopo la prestazione monstre di Liverpool, è una piccola leggerezza su cui si può sorvolare.

Scatta, piuttosto, il campanello d’allarme per Haaland, sostituito all’intervallo per un problema fisico. Nel post partita Guardiola non ha certo fatto chiarezza sulle condizioni del fenomeno norvegese: “Non ho parlato con i medici. Non so esattamente cosa abbia. È solo un disturbo, stanchezza o qualcosa del genere, non lo so”.

Chiesa sempre più margini

Niente da fare, per Chiesa proprio non sembra esserci spazio nel Liverpool. Anche contro il Sunderland l’italiano non è partito tra i titolari. Panchina, solo panchina, sempre panchina: a poco più di un mese dagli spareggi Mondiali, Federico continua a essere impiegato con il contagocce da Slot, che lo ha getto nella mischia solo all’88’.

Mentre il tecnico olandese si gode i 3 punti maturati grazie a Van Dijk (ma ha perso Wataru Endo per un brutto infortunio), l’ex Fiorentina e Juventus è costretto ad accontentarsi delle briciole. Un grosso guaio anche per Gattuso.