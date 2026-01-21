Donnarumma, il web non perdona: Gigio nel mirino per il gol che avvia la disfatta del City col Bodo Glimt

Il portiere nel ciclone per l’uscita a vuoto sull’1-0 di Hoegh, che gli fa passare la palla sotto le gambe dando via al crollo della squadra di Guardiola

Gigio Donnarumma è finito nel mirino dei social network per il primo gol incassato ieri dal Manchester City nella sorprendente sconfitta in casa del Bodo Glimt: migliaia di utenti prendono in giro il portiere per il gol sotto le gambe incassato da Hoegh.

Donnarumma e il gol sotto le gambe

Il crollo del Manchester City in casa del Bodo Glimt è stato il risultato più sorprendente della serata di ieri in Champions League, il 3-1 finale è stato determinato da una serie di errori banali dei giocatori di Pep Guardiola, di cui i norvegesi hanno saputo approfittare con cinismo e anche qualità. Tra i Citizens sotto accusa è finito anche Gigio Donnarumma, accusato di aver commesso una papera in occasione dell’1-0 firmato da Hoegh: il portiere, in ritardo sul lungo cross dalla destra, ha provato a opporsi saltando e cercando di ridurre lo specchio della porta al centravanti, ma è stato battuto in astuzia dall’avversario, che con un preciso colpo di testa ha schiacciato la palla, facendogliela passare sotto le gambe.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I social all’attacco di Gigio

Una dinamica, quella dell’1-0 del Bodo Glimt, che ha scatenato critiche e prese in giro nei confronti di Donnarumma sui social network. “Ballerumma” scrive Dexwin su X commentando uno dei meme subito spuntati per irridere il portiere: nell’immagine Gigio indossa un tutù invece della divisa del City mentre viene uccellato da Hoegh. “Chiudi quelle gambe, Gigio!”, infierisce Franc77. “Donnarumma è una truffa, non mi stupisce che il Psg se ne sia liberato”, aggiunge Aleck. “È avvero sopravvalutato”, aggiunge Captur. Dhanush allarga l’analisi a tutta la prestazione del portiere: “Donnarumma ha subito 5 tiri nello specchio e ne ha fatti passare 3”. “Donnarumma è uno degli errori più grandi nella carriera di Guardiola”, esagera Lawson.

Le voci su Inter e Juventus

L’errore commesso conto il Bodo Glimt è stato evidenziato dalla stampa britannica e secondo The Sun, che come sua abitudine è sempre pronto a cavalcare la cronaca per lanciare possibili sviluppi di mercato, il City sarebbe pronto a mettere alla porta Donnarumma: secondo il tabloid Inter e Juventus sarebbero ben felici di accogliere il portiere della Nazionale, ma lo stipendio netto da 13 milioni di sterline percepito da Gigio rappresenterebbe un ostacolo troppo grande per i club italiani.