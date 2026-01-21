Donnarumma, il web non perdona: Gigio nel mirino per il gol che avvia la disfatta del City col Bodo Glimt

Gigio Donnarumma è finito nel mirino dei social network per il primo gol incassato ieri dal Manchester City nella sorprendente sconfitta in casa del Bodo Glimt: migliaia di utenti prendono in giro il portiere per il gol sotto le gambe incassato da Hoegh.
Donnarumma e il gol sotto le gambe
Il crollo del Manchester City in casa del Bodo Glimt è stato il risultato più sorprendente della serata di ieri in Champions League, il 3-1 finale è stato determinato da una serie di errori banali dei giocatori di Pep Guardiola, di cui i norvegesi hanno saputo approfittare con cinismo e anche qualità. Tra i Citizens sotto accusa è finito anche Gigio Donnarumma, accusato di aver commesso una papera in occasione dell’1-0 firmato da Hoegh: il portiere, in ritardo sul lungo cross dalla destra, ha provato a opporsi saltando e cercando di ridurre lo specchio della porta al centravanti, ma è stato battuto in astuzia dall’avversario, che con un preciso colpo di testa ha schiacciato la palla, facendogliela passare sotto le gambe.
I social all’attacco di Gigio
Una dinamica, quella dell’1-0 del Bodo Glimt, che ha scatenato critiche e prese in giro nei confronti di Donnarumma sui social network. “Ballerumma” scrive Dexwin su X commentando uno dei meme subito spuntati per irridere il portiere: nell’immagine Gigio indossa un tutù invece della divisa del City mentre viene uccellato da Hoegh. “Chiudi quelle gambe, Gigio!”, infierisce Franc77. “Donnarumma è una truffa, non mi stupisce che il Psg se ne sia liberato”, aggiunge Aleck. “È avvero sopravvalutato”, aggiunge Captur. Dhanush allarga l’analisi a tutta la prestazione del portiere: “Donnarumma ha subito 5 tiri nello specchio e ne ha fatti passare 3”. “Donnarumma è uno degli errori più grandi nella carriera di Guardiola”, esagera Lawson.
Le voci su Inter e Juventus
L’errore commesso conto il Bodo Glimt è stato evidenziato dalla stampa britannica e secondo The Sun, che come sua abitudine è sempre pronto a cavalcare la cronaca per lanciare possibili sviluppi di mercato, il City sarebbe pronto a mettere alla porta Donnarumma: secondo il tabloid Inter e Juventus sarebbero ben felici di accogliere il portiere della Nazionale, ma lo stipendio netto da 13 milioni di sterline percepito da Gigio rappresenterebbe un ostacolo troppo grande per i club italiani.