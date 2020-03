Donovan Mitchell dal parquet al divano

"Voglio solo ringraziarvi per il vostro supporto, significa molto per me. Mi sento bene. Prendo solo le precauzioni appropriate". Lo ha detto attraverso un video su twitter il giocatore degli Utah Jazz Donovan Mitchell, compagno di squadra di Rudy Gobert la cui positività ha portato la Nba a sospendere la regular season.

Mitchell ha fornito alcuni dettagli sulla sua vita negli ultimi due giorni. "Come mi hanno detto le autorità sanitarie, devo rimanere isolato, quindi sono solo, utilizzo i videogiochi tutto il giorno e non vedo l'ora di tornare con voi, per giocare di fronte ai migliori fan del mondo. Mi manca molto non giocare e ci vediamo presto".

SPORTAL.IT | 14-03-2020 22:35