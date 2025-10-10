DiVincenzo out per l'Italia ma già pronto per Minnesota: "Banchi al posto di Pozzecco? L'ho saputo adesso"

L'asso dei Wolves dopo il no per gli Europei ora sembra già al top: "Sento quelli della FIP, voglio scendere in campo con l'Italia". Ma non sapeva di Banchi al posto di Pozzecco.

Chi si rivede, Donte DiVincenzo. Adesso l’asso dei Minnesota Timberwolves sta bene, il problema al piede che lo aveva indotto a rinunciare alla convocazione in azzurro, nonostante la cittadinanza concessa in modo insolitamente rapido per “meriti sportivi” fosse stata ufficializzata solo pochi giorni prima, è già un lontano e sbiadito ricordo di mezza estate. “The Big Ragu”, la stella che avrebbe dovuto illuminare il gioco dell’Italbasket di Pozzecco agli ultimi Europei, è pronto per dare inizio alla nuova stagione con la sua squadra NBA. Però assicura: “Voglio giocare con la Nazionale italiana”. C’è da credergli, stavolta?

DiVincenzo, l’intervista a New York mangiando la pasta

Il corrispondente della Gazzetta dello Sport a New York, Simone Sandri, lo ha raggiunto al Madison Square Garden e ha scambiato qualche chiacchiera con lui poco prima dell’inizio della sfida di preseason coi New York Knicks, persa poi ai supplementari. La location dell’intervista? Gli spogliatoi del mitico impianto nel cuore della Grande Mela, mentre DiVincenzo era intento a…mangiare. Proprio così: “Ti dispiace se parliamo mentre mangio?”, la richiesta di Donte al cronista, appena ricevuto un bel piatto di pasta fumante proveniente da un rinomato ristorante italiano di Manhattan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ammissione: “Ho saputo adesso di Banchi-Pozzecco”

“È stato bello rivedere Rick, peraltro mi ha anche detto del cambio della guida tecnica sulla panchina della Nazionale“, la sconcertante ammissione di DiVincenzo. A proposito: Rick è Riccardo Fois, giovane assistant coach italiano dei Knicks. “Io non ne sapevo nulla perché non utilizzo i social e sono poco aggiornato su queste cose”, ha aggiunto Donte. “Comunque sia sono entusiasta della prospettiva di giocare con la Nazionale. I miei piani non sono cambiati”. Frase ripetuta per tre volte in pochi minuti, a voler ribadire continuamente il concetto. “Siamo in contatto con i vertici federali e ci aggiorneremo a fine campionato”. Mistero sul perché, nonostante il “contatto”, nessuno della FIP l’abbia informato dell’avvicendamento Banchi-Pozzecco.

La spiegazione di Donte sul problema estivo al piede

Mistero anche su quell’infortunio al piede che gli ha fatto dire di no agli Europei. La spiegazione di DiVincenzo: “Lo scorso anno mi sono infortunato e la mia intenzione era quella di arrivare nella migliore condizione possibile all’inizio di questo campionato. Questa per me sarà una stagione importantissima con Minnesota e voglio essere al massimo. La Federazione lo ha capito, naturalmente avrei voluto giocare quest’estate ma purtroppo le cose sono andate in maniera diversa. Ma i miei sentimenti sono sempre gli stessi, voglio rappresentare il Paese e giocare con la maglia azzurra“.

Il no a Eurobasket e la voglia di azzurro: ma quando?

È bastato saltare Eurobasket per tornare al top. L’italoamericano è stato tra i più positivi nelle prime fasi della stagione di Minnesota. “Onestamente non mi sentivo ai miei livelli soliti. Il problema al piede mi aveva rallentato e non mi sentivo in grado di giocare quel tipo di competizione. Poi le cose si sono sistemate e sono riuscito ad arrivare in buona forma al camp dei Timberwolves”. Insomma, l’impressione è che il “balletto” sulla presenza o no di DiVincenzo con gli Azzurri si riproporrà più avanti. Ma poi, per giocare cosa? Le prossime finestre di qualificazione ai Mondiali sono tutte durante la stagione NBA, a eccezione di quella di agosto 2026. I Mondiali stessi, solo nel 2027. Tutte queste rassicurazioni da DiVincenzo per due partite la prossima estate?