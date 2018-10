Doohan: "Orgoglioso di essere raggiunto da Marquez"

Mick Doohan in un comunicato del team HRC ha espresso tutta la sua soddisfazione per il quinto titolo di Marc Marquez nella categoria regina del Motomondiale: il fenomeno catalano ha raggiunto proprio il campione australiano.

"Marc è un pilota brillante, e merita tutto quello che ha vinto a soli 25 anni. E' stato autore di una stagione perfetta, con otto vittorie e una grande continuità grazie alla quale è sempre andato a podio. Voglio complimentarmi per il suo quinto titolo e sono orgoglioso di condividere questo traguardo con lui. Grazie Marc per il grande spettacolo e per il tuo stile inimitabile!".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 10:50