Doping, chiesti 8 anni di squalifica per Magnini

Richiesta shock da parte della Procura di Nado Italia. Chiesti, nei confronti del nuotatore Magnini, ben otto anni di squalifica. Il motivo? La violazione di tre regole del codice Wada. Magnini è stato deferito per favoreggiamento, consumo e somministrazione di sostanze vietate.

Un'accusa grave, nell'ambito di un'inchiesta già nota e sulla quale lo stesso nuotatore si era già espresso in passato. Oltre a Magnini, deferimento anche per Santucci (richiesta di quattro anni di squalifica). Come riporta La Gazzetta dello Sport, i legali dei due atleti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 08:45