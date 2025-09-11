Doping, Giovanni Carboni sospeso per anomalie nel passaporto biologico: l'UCI lo ferma, la squadra lo licenzia

Il corridore era iscritto alla Coppa Sabatini in Toscana, ma non si è presentato alla partenza: il comunicato dell'unione internazionale ha fatto chiarezza sulle motivazioni.

L’incubo doping torna a far sinistramente capolino sul mondo del ciclismo. Un corridore italiano, Giovanni Carboni, è stato sospeo dall’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, poco prima della partenza della Coppa Sabatini, prevista a Peccioli in Toscana. Il ciclista in forza alla Unibet Tietema Rockets, squadra francese, non si è presentato alla partenza e le motivazioni sono state chiarite solo qualche ora dopo, quando è stato diffuso il comunicato che ha ufficializzato lo stop.

Giovanni Carboni sospeso dall’UCI: le motivazioni

Carboni è stato sospeso a causa di una presunta violazione delle norme antidoping, legata ad alcune anomalie emerse nel suo passaporto biologico del 2024. “L’UCI annuncia che il corridore italiano Giovanni Carboni è stato sospeso provvisoriamente in conformità con le norme antidoping UCI – si legge nella nota dell’Unione Ciclistica Internazionale – a causa di anomalie inspiegabili riscontrate nel suo passaporto biologico nel 2024″. L’UCI ha anche fatto sapere che non rilascerà ulteriori commenti fino alla conclusione del procedimento.

Ciclismo e lotta al doping: cos’è il passaporto biologico

Per passaporto biologico si intende un registro elettronico individuale in cui sono raccolti i risultati dei vari controlli antidoping effettuati in un determinato periodo ed è gestito dall’ITA, sigla che sta per International Testing Agency, l’ente indipendente al quale l’UCI ha affidato il compito di gestire il proprio programma antidoping. I casi relativi al passaporto biologico sono perseguiti sulla base del parere di un panel indipendente da parte di esperti dell’APMU, l’Athlete Passport Management Unit di Losanna, collegata al laboratorio accreditato dalla WADA.

Carboni licenziato dal suo team: in carriera una sola vittoria

Originario di Fano, trent’anni, Carboni è stato licenziato con effetto immediato dal suo team, la Unibet Tietema Rockets. I francesi, peraltro, hanno avviato un’indagine interna e hanno specificato che collaboreranno con le autorità. Lo scorso anno il corridore marchigiano aveva invece siglato un contratto con la JCL Ukyo, squadra Continental giapponese. Nel suo palmares figura una sola vittoria da professionista, ottenuta nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race 2022 a Brisighella. Tre le partecipazioni al Giro d’Italia, dal 2019 al 2021.