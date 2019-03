Dopo Allegri: Guardiola si sbilancia, Zidane lancia segnali

Di buono c’è che l’attesa è quasi finita. Martedì sera Juventus e Atletico Madrid scenderanno in campo e poche ore dopo, un paio o poco più al massimo in caso di epilogo ai rigori, si saprà quale sarà il verso della stagione dei bianconeri. Deludente, in caso di eliminazione, o in divenire, qualora la rimonta dovesse concretizzarsi e i campioni d’Italia riuscissero a farsi strada in Champions League, obiettivo principale della stagione come dichiarato senza mezzi termini dal presidente Agnelli già in estate.

Qualora a passare il turno sarà la squadra di Simeone il futuro di Max Allegri sulla panchina bianconera sarà segnato. A fine stagione, a dispetto del contratto in essere fino al 2020, le strade si separeranno dopo cinque anni trionfali in Italia e un po’ amari in Europa nonostante le due finali raggiunte, ma perse.

E se il futuro del tecnico livornese dovrebbe essere in un top club europeo, per la panchina della Juventus le opzioni sono molteplici. In lizza sembrano esserci due grandi ex come Antonio Conte e Zinedine Zidane, ma nelle ultime ore è spuntata la clamorosa ipotesi legata a Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City ha commentato il tutto al termine della partita vinta contro il Watford: "Non so perché i media dicano queste cose, hanno trasformato un tweet in una notizia. Io ho ancora due anni di contratto qui e me ne vado solo se mi licenziano. Se mi vogliono altrove, io resto al City”.

Smentita non troppo convinta, ma resta il fatto che in pole c’è proprio Zidane. A rafforzare l’ipotesi ecco il viaggio-lampo compiuto dall’ex allenatore del Real Madrid a Torino, ufficialmente per una visita alla propria accademia di calcio. Fatto sta che Nicola Amoruso, ex compagno ai tempi bianconeri, ha postato una foto risalente al 2016 che lo ritrae insieme a Zizou, Ferrara e Iuliano. I tifosi sognano e hanno scelto: ZZ è il preferito, anche rispetto a Conte.



SPORTAL.IT | 10-03-2019 10:45