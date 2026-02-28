Dopo attacco all'Iran nazionale femminile di hockey su prato rimanda la partenza per Dubai

Tra i passeggeri diretti a Dubai con il volo della Emirates rimasti a terra a Fiumicino per la cancellazione del collegamento dovuta all’attuale situazione in Medio Oriente dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran, anche parte della nazionale femminile di hockey su prato. “Avremmo dovuto raggiungere Hyderabad, in India, via Dubai, per partecipare dall’8 al 14 marzo al torneo di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo che si terra’ dal 15 al 30 agosto in Belgio e Olanda – ha detto l’assistant coach Gianluca Cirilli -. Al momento non sappiamo come e quando questo sara’ possibile. Il gruppo di Roma e’ composto da una decina di persone, due delle quali arrivano da Cagliari, poi ce ne sono altri che sarebbero dovuti partire da Amsterdam, Bruxelles e alcuni dalla Spagna. Tutti ci saremmo quindi dovuti incontrare stasera a Dubai per prendere poi la coincidenza per Hyderabad”. (ServizioDi Telenews)