Dopo Baku gli juventini si dividono su Sarri

Neanche il trionfo del Chelsea a Baku è riuscito a convincere i tifosi bianconeri che Maurizio Sarri meriti una chance alla guida della Juventus. Certo, dopo il 4-1 rifilato all’Arsenal si allarga il fronte degli juventini che sarebbero disposti ad accogliere con favore l’ex tecnico del Napoli, ma alla maggioranza del popolo bianconero l’idea che l’allenatore icona del bel gioco possa guidare la loro squadra continua a non andare a genio. Almeno a giudicare dai commenti che, nelle ore successive alla finale di Europa League, gli stessi supporter bianconeri hanno postato sui vari social network.

POCHI FAVOREVOLI… Dopo il successo del Chelsea i tifosi affascinati da Sarri sono cresciuti o, quantomeno, hanno trovato il coraggio per far sentire la propria voce. “Molti dicono ‘che schifo Sarri’, intanto ha fatto prima lui a vincere in Europa che Allegri in 5 anni da noi e con CR7 quest’anno”, scrive Bartolomeo su una delle pagine più seguite dal tifo bianconero, riprendendo tra l’altro un argomento già lanciato da un tweet del giornalista Rai Enrico Varriale. “Sarri grande allenatore”, aggiunge Emanuele, mentre Andrea confessa: “Lo sto rivalutando forse è pronto per noi”. Emanuele, invece, se la prende con chi attacca Sarri: “Ma che problemi avete con chi lo scorso anno ci è venuto ad umiliare allo Stadium con 11 morti e per poco non ci scippava lo scudetto?”.

…MOLTI CONTRARI. Tuttavia, il fronte degli scettici resta maggioritario. Sarri non piace per i trascorsi al Napoli, come ricorda Andrea: “Codesto personaggio ha appena dedicato la vittoria ai tifosi Napolesi… con quale coraggio potrebbe mai osare mettere piede a Torino!”. Altri non sopportano l’immagine troppo schietta che l’allenatore del Chelsea dà di sé (“Non rispecchia lo stile Juve”, scrive Floriano), ma c’è anche chi mette in discussione il risultato appena raggiunto sulla panchina del Chelsea. “Ha vinto – commenta Gianluca – ma gli è andata bene come sorteggi, l’Arsenal è durato solo un tempo, come squadra è inferiore al Chelsea…”. La sensazione, dunque, è che se davvero arriverà a Torino il primo compito di Sarri sarà quello di dover conquistare i tifosi.

