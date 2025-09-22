Dopo De Gennaro e Orro, tocca a Egonu: Paola debutta con Milano e nel weekend sfida Antropova a Courmayeur

Primo test per la neo capitana della Numia Vero Volley contro Monvisoì, poi il quadrangolare con le big di Serie A: l'obiettivo è ripetere col club il percorso con la Nazionale.

Rieccole in campo, una dopo l’altra. Le protagoniste dello straordinario titolo mondiale conquistato a Bangkok a spese della Turchia sono tutte al lavoro in palestra. Le vacanze sono durate poco, per le Azzurre di Velasco – del resto – la pallavolo significa vita, amore, passione. E così, un paio di settimane dopo l’ultimo punto della finale dei Mondiali, c’è già chi ha ripreso a respirare l’atmosfera elettrizzante delle partite, di un finale, di un torneo da vivere a tutta. Dopo Moki De Gennaro e Sarah Fahr, in campo con Conegliano a Pordenone, e con Alessia Orro attesissima nella sua Sardegna, adesso tocca a Paola Egonu, Anna Danesi e alle altre campionesse di Milano.

Egonu capitana di Milano, la nuova sfida di Paoletta

La sfida è di quelle intriganti per Paoletta, neo capitana della Numia Vero Volley alle prese con un massiccio ricambio nello starting six. Sono andate via due stelle dell’Italvolley, oltre che due colonne della formazione meneghina degli anni passati: Myriam Sylla e Alessia Orro. Egonu, invece, è rimasta. Proprio lei attorno a cui per diversi mesi s’era fatto insistente il balletto di voci e rumors che la volevano di ritorno in Turchia. Una Egonu con la fascia di capitano e con l’onere e l’onore di accompagnare nel percorso di crescita un gruppo di ragazze di talento. Forse non per vincere subito, ma per intraprendere un discorso a medio termine. Anche se l’obiettivo è stupire.

Volley, Milano debutta contro Monviso a Monza

Il primo test, dopo una serie di sedute in palestra e in sala pesi, è previsto per le 16.45 di mercoledì 24 settembre alla Opiquad Arena di Monza contro la Wash4Green Monviso Volley, nuova denominazione del Pinerolo Volley: una formazione di A1 e pure di discreto livello. Nel fine settimana l’asticella si alzerà ulteriormente, visto che è in programma la Courmayeur Cup, un appuntamento diventato ormai una sorta di tradizione prima dell’inizio del campionato e delle gare che contano. E che a Egonu evoca cattivi ricordi. Proprio dopo il torneo dello scorso anno, infatti, andò incontro a un problema al naso che la tenne lontano dai campi per diverse settimane.

Alla Courmayeur Cup la supersfida Egonu-Antropova

La supersfida tra Egonu e Antropova, le due stelle di Milano e Scandicci, è in programma venerdì 26 alle 20.30. In precedenza, alle 17.30, è prevista l’altra semifinale tra il Conegliano di Daniele Santarelli – che ha già ripreso a vincere sempre anche quest’anno – e il rinnovato Novara di Lollo Bernardi. Sabato 27 le finali, alle 16.30 per il terzo e alle 19.30 per il primo posto. Subito un tour de force, dunque, per Egonu, Danesi e le altre giocatrici di Milano, tra cui la nuova palleggiatrice made in USA Kamerynn Miner, reduce dalla medagli d’oro vinta con la sua Nazionale ai recenti campionati continentali.