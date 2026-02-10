Dopo le gaffe di Petrecca altra mazzata per la Rai: ATP Finals a Mediaset fino al 2030, è ufficiale

L'azienda di Cologno Monzese trasmetterà in chiaro un match al giorno a partire dall'evento di Torino di novembre: beffata l'emittente di Stato

Non è decisamente un periodo fortunato per l’emittente di Stato: e ora la rivale “storica” almeno dagli anni ’80, quella che oggi tutti conoscono come Mediaset, ha piazzato un colpo non da poco.

Le Atp Finals su Mediaset

Prima le polemiche sulla telecronaca di Petrecca in occasione della Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, poi il caso-Pucci legato a Sanremo, ora le Atp Finals di tennis. L’emittente milanese ha infatti ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.

Atp Finals su Mediaset, accordo pluriennale

Stando a quanto riporta Sport Mediaset, l’accordo prevede la trasmissione in chiaro di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino, e si terranno in Italia almeno fino al 2030 (possibile poi il trasloco a Milano). La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.

Offerta superiore a quella della Rai

L’accordo, che – come riporta l’Ansa – attende solo la firma ufficiale, è stato strappato a Viale Mazzini che deteneva i diritti fino al 2025. Stando a quanto riportato, l’offerta economica sarebbe stata decisamente superiore, notizia che il Corriere della Sera aveva in parte anticipato nella giornata di ieri. D’altronde parliamo di un evento da 7 milioni di telespettatori con uno share del 36,6%, che ha superato anche quello di Italia-Norvegia.

Il torneo dei Maestri

Un colpo importantissimo, quello messo a segno a Cologno Monzese, in un settore, quello del tennis, che sta vivendo una crescita senza precedenti, anche grazie alle imprese di Jannik Sinner ma non solo. Le Atp Finals, il cosiddetto ‘torneo dei maestri’, vede in gara i migliori otto giocatori di tennis della stagione. Torino è dal 2021 la sede del torneo. Si tratta del più importante torneo dell’anno dopo le quattro prove del Grande Slam. Il vincitore consegue da un minimo di 1 100 a un massimo di 1 500 punti ATP, a metà strada tra un torneo Masters (1 000 punti) e uno Slam (2 000 punti).