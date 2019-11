Dopo Ibra, altri due nomi per l'attacco: i milanisti si dividono

Ibra, solo Ibra, fortissimamente Ibra. I tifosi del Milan hanno scelto, sul web invocano l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il salvatore in grado di portare gol, qualità e soprattutto personalità all’attacco rossonero e di guidare una squadra composta per lo più da giovani verso le parti alte della classifica.

Ma i milanisti sanno anche che per il club convincere lo svedese non sarà facile. E allora ecco i tifosi del Diavolo discutere e commentare sul web quelle che potrebbero essere le strade alternative all’ingaggio di Ibra.

IDEE SENZA IBRA. La prima, spuntata già qualche giorno fa, non convince affatto i milanisti: parliamo di Moise Kean, che la maggior parte dei supporter rossoneri non reputa capace – per scarsa qualità e inesperienza – di reggere il peso dell’attacco rossonero. Ma c’è un altro nome che stuzzica i tifosi, quello di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea: il centravanti francese, campione del mondo in Russia, piace ad alcuni milanisti, ma non a tutti.

E allora sul web si accende il dibattito. “Kean ha la testa di Balotelli, e tecnicamente è più scarso. Giroud è semplicemente imbarazzante”, scrive Calogero, bocciando su tutta la linea le due alternative a Ibrahimovic.

Sulla stessa lunghezza d’onda Antonio: “Avevamo Cutrone che sputava sangue per i colori rossoneri e adesso corriamo dietro a ‘sto bidone di un Balotelli 2.0 e a Giroud, zero gol in Coppa del Mondo”.

Riccardo, invece, non è convinto dall’ipotesi Kean: “Alla Juve sembrava un fenomeno, perché li gira tutto nel verso giusto. Così come potrebbe girare in un Verona o a Roma. Non provate a portarlo qui, perché combinerebbe solo casini!”.

Anche per Fabrizio, doppia bocciatura: “Giroud attaccante della Francia ai Mondiali e ha segnato zero gol, Kean pippone allucinante, Cutrone a confronto è Van Basten. Meglio giocare con due pali li davanti”.

“GIROUD PUO’ ANDARE”. Ma c’è anche chi apre all’arrivo di almeno uno dei due o addirittura di entrambi. “Kean è da prendere – scrive Giuseppe -, da riportare in Italia. Giroud anche, centravanti di esperienza e della nazionale francese, è un buon elemento”.

“Meglio Giroud se salta Ibra”, spiega Alessandro, che concorda con Nomen: “Giroud tutta la vita, altro che Kean”.

Ma quello che sente davvero la “pancia” dei tifosi viene ben sintetizzato da Damiano: “Ibra, ancora Ibra e solo Ibra”.

SPORTEVAI | 28-11-2019 10:06