Dopo Ibra altro gossip estivo per Diletta Leotta

È stata un’estate calda per Diletta Leotta dal punto di vista del gossip. Da quando è finita la storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, infatti, la bionda conduttrice di Dazn è finita al centro di diverse indiscrezioni riguardanti la sua vita sentimentale, che hanno riempito le riviste rosa e i siti specializzati.

Nuovo gossip dopo il flirt smentito con Zlatan

La più celebre è stata quella del presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, nettamente smentito da entrambi: i due si sono incontrati solo per motivi di lavoro. Ora un nuovo gossip, lanciato dal magazine Oggi, secondo cui la Leotta sarebbe stata la causa della fine della relazione tra Cecilia Rodriguez – sorella della più celebre Belen – e Ignazio Moser, 28enne ex ciclista figlio del grande campione Francesco.

Per chi non lo sapesse, la coppia Cecilia-Ignazio è attivissima sui social e stra-seguita dai siti di gossip, che però fino a oggi non sono riusciti a fornire un motivo chiaro della rottura tra i due, arrivata per di più in un periodo in cui la coppia aveva addirittura parlato di avere un figlio.

Secondo alcuni, la gelosia di Cecilia sarebbe stata decisiva per la fine della relazione. Una tesi, questa, che viene corroborata dall’indiscrezione lanciata da Oggi. Secondo il settimanale, infatti, la coppia Rodriguez jr-Moser sarebbe scoppiata dopo aver incontrato in Sardegna proprio la Leotta.

L’incontro in Sardegna

I tre si sarebbero visti al Just Cavalli, noto locale di Porto Cervo: qui il buon Moser, a quanto pare parecchio sensibile al fascino femminile, non sarebbe riuscito a staccare gli occhi dalla Leotta per tutta la sera, un comportamento che ovviamente non sarebbe affatto piaciuto alla gelosa Cecilia.

L’atteggiamento di Ignazio sarebbe stato dunque la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, portando la Rodriguez a interrompere la storia d’amore con l’ex ciclista.

E la Leotta? La corte sfacciata di Moser non avrebbe avuto alcun seguito. Fatto sta che, finché resterà single, la bionda presentatrice di Dazn continuerà di certo a destare le attenzioni della stampa rosa.

SPORTEVAI | 28-08-2020 11:38