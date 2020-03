Dopo Mertens l'altro rinnovo che fa sognare Napoli

I tifosi del Napoli hanno tirato un sospiro di sollievo alla notizia dell’accordo raggiunto tra il club di Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens per il rinnovo del contratto del calciatore belga: dopo che il belga ha eguagliato il record di Marek Hamsik come miglior marcatore della storia azzurra, nessuno all’ombra del Vesuvio avrebbe voluto vederlo partire.

Rinnovo in arrivo

Ma la strategia dei rinnovi di ADL non si ferma a Mertens, secondo Nicolò Schira, infatti, il Napoli sarebbe vicino a prolungare il contratto di un altro giocatore divenuto fondamentale nelle ultime due stagioni.

“Giorni caldi per il rinnovo per Piotr Zielinski con il Napoli – ha scritto in un tweet il giornalista della Gazzetta dello Sport -. Intesa per stipendio da 2,8 milioni netti a stagione più bonus. Ora l’agente Bolek e il club azzurro devono trovare l’accordo sulla clausola rescissoria”.

Dopo mesi di impasse, dunque, l’entourage di Zielinski e il Napoli sembrano aver trovato un accordo sull’ingaggio del giocatore polacco, centrale tanto prima nella squadra di Carlo Ancelotti che oggi in quella di Rino Gattuso: in questa stagione Zielinski ha già giocato 35 partite 31 delle quali da titolare, collezionando 2 gol e 5 assist, e risultando tra i più continui sul piano delle prestazioni.

Tifosi felici

La notizia del rinnovo, dunque, rende felici i napoletani. “Zielinski a 2,8 all’anno, così poco? Ottimo!”, commenta Guglielmo pensando alle risorse che il Napoli può risparmiare e investire su altri giocatori. “Ma che sta succedendo in questi giorni – si chiede IndignoBlue – prima Mertens ora Pietro…”.

“Ottimo colpo – aggiunge Paolo – Piotr è tanta roba”. Ma c’è anche qualcuno che non è d’accordo, come Nunzio: “Io lo venderei, è un incompiuto!”.

Immediata, però, arriva la replica di un altro tifoso, Carlo: “Fosse stato De Bruyne non stava al Napoli. Questo è il tipo di giocatore forte forte ma non abbastanza per avere pretese superiori al nostro livello”.

SPORTEVAI | 03-03-2020 10:18