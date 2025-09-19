Dopo Orro, anche Sylla sbarca in Turchia: euforia e tarantella per Myriam, con lei il coach Barbolini

Il Galatasaray ha accolto la schiacciatrice palermitana con un video accompagnato da un curioso sottofondo musicale: tifosi giallorossi già pazzi della stella della Nazionale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La nuova terra promessa del volley femminile è la Turchia. È lì che, una dopo l’altra, si stanno trasferendo le stelle della pallavolo internazionale, comprese le campionesse dell’Italia, che all’oro olimpico di Parigi ha aggiunto il titolo mondiale, conquistato a inizio mese in Thailandia. Dopo Alessia Orro, sbarcata a Istanbul tra i cori e le ovazioni dei tifosi del Fenerbahce, è toccato a Myriam Sylla raggiungere la metropoli sul Bosforo. Anche per lei un’accoglienza speciale da parte del suo nuovo club, il Galatasaray, e dei suoi appassionati fan: la schiacciatrice palermitana è già diventata una beniamina per loro.

Myriam Sylla a Istanbul, al via la nuova avventura

Come documentato da un video diffuso sui social dallo stesso Galatasaray (oltre che da Myriam Sylla), l’ex schiacciatrice di Milano è atterrata mercoledì a Istanbul per le visite mediche, che ha ovviamente superato senza problemi. Quindi il primo assaggio con la nuova realtà, dalla palestra alle bottigliette, perfino agli asciugamani contrassegnati dal suo numero: il 17. Sylla lo ha scelto per andare controcorrente, visto che si tratta di un numero solitamente poco apprezzato, quasi temuto per via dei suoi (presunti) effetti negativi. Ma soprattutto, perché il 17 è il giorno in cui è nato suo fratello.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accoglienza del Galatasaray alla stella della Nazionale

Larghi sorrisi ed evidente euforia per Myriam in occasione dello sbarco all’aeroporto di Istanbul. E il Galatasaray le ha dedicato un’accoglienza speciale, sicuramente originale: il sottofondo musicale del video condiviso sugli account social della società giallorossa consiste infatti in una tarantella. Un modo per far sentire Sylla a casa, visto che quella in Turchia sarà la prima esperienza in terra straniera della sua luminosa carriera. Con lei, in panchina, un altro pezzo dell’Italia “campione di tutto”: Massimo Barbolini, l’ex Ct che negli ultimi anni ha ricoperto con passione e professionalità il ruolo di secondo di Julio Velasco.

Sylla è già beniamina dei tifosi: che sfida con Orro

Come si può notare dai numerosi e calorosi commenti in calce al video, Sylla è già diventata beniamina indiscussa dei tifosi del “Gala”. Con lei il sestetto giallorosso può davvero sognare in grande, anche perché il resto della campagna acquisti è stato comunque di spessore. Da Conegliano, ad esempio, è arrivata un’altra bocca da fuoco, Martyna Lukasik. La palleggiatrice olandese Britt Bongaerts, la centrale Eline Timmerman, l’opposta belga Kaja Grobelna e la schiacciatrice statunitense Alexandra Frantti gli altri tasselli giunti nelle scorse settimane per dare l’assalto al Fenerbahce di Orro e Vargas, al Vakif di Boskovic e agli altri squadroni del campionato.