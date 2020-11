Dopo Pirlo e Dybala altro bianconero nel mirino degli juventini

Dopo la mezza sconfitta contro la Lazio – almeno così è stato interpretato l’1-1 dell’Olimpico dai tifosi della Juventus – l’ambiente bianconero si interroga sui limiti e sugli errori della squadra di Andrea Pirlo. L’allenatore è sul banco degli imputati per la sua incapacità di dare una vera identità alla squadra, almeno per ora, mentre tra i giocatori è soprattutto Paulo Dybala, abulico e involuto, ad attirare le critiche degli juventini.

L’involuzione di Bentancur

Tuttavia c’è anche un altro giocatore che non sta mantenendo le attese: dopo le meraviglie viste sotto la gestione Allegri e l’anno da jolly del centrocampo vissuto sotto Maurizio Sarri, Rodrigo Bentancur non sembra riuscire a imporsi come leader della mediana bianconera.

E sono parecchi i tifosi che, ora, iniziano a criticare l’uruguaiano. “Questo andava venduto – il commento secco di Daniele su una delle pagine Facebook più frequentate dagli juventini -. Ha 6 partite dello scorso anno sulla coscienza. Domenica poi altro errore assieme a Cuadrado”.

Il processo all’uruguaiano da parte dei tifosi

Antonio allarga il discorso paragonando l’uruguaiano ad altri ex bianconeri: “Siamo passati da Pogba e Vidal a Bentancur. Che è al quarto anno di Juventus e non è ancora un titolare. Pogba e Vidal, giovanissimi, dopo la prima volta da titolari non sono usciti più. Bentancur dopo 4 anni lo stiamo ancora aspettando. È solo una piccola differenza tra i campioni e un normalissimo giocatore. Non diventerà mai un fenomeno”.

Stefano prova a difendere il centrocampista: “Ma se Bentancur domenica è stato uno dei migliori… tranne l’errore sul gol, perché era stanco morto (anche se la colpa principale è di Bonucci), ha fatto il suo dovere. Ricordatevi di chi l’anno scorso ha retto il centrocampo da solo”. Ma Santi non ci sta: “La colpa non è di Bonucci, ce l’avete sempre con lui. Prima ci sono altri 5 giocatori che devono fermare Caicedo. E uno di questi è Bentancur”.

SPORTEVAI | 10-11-2020 11:49