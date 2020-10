Dopo Ronaldo out anche un altro: tifosi Juve furiosi

Non è stata una bella giornata quella di ieri per i tifosi della Juventus. La notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo ha catturato l’attenzione dei media e della maggior parte dei supporter bianconeri, ma poco prima un’altra news aveva scosso il popolo juventino.

Nuovo stop per Ramsey

Mentre era in ritiro con il Galles, Aaron Ramsey ha subito un nuovo infortunio che gli impedirà di scendere oggi in campo contro la Bulgaria in Nations League. La federazione gallese non ha chiarito la natura dello stop di Ramsey, ma la notizia della sua indisponibilità è bastata per scatenare i commenti dei tifosi della Juve sul web.

La rabbia è il sentimento più diffuso per il nuovo infortunio di Ramsey, che già nella sua prima stagione bianconera ha saltato un gran numero di gare per problemi fisici. “Questo è un altro Diego Costa – il commento di Oriano su una delle pagine Facebook dedicate alla Juventus – Ragion per cui andava ceduto. E non dite che Paratici prima di prenderlo non lo sapeva. Lo dicevano tutti che fosse rotto”.

Tifosi infuriati per l’ennesimo infortunio

“Grande giornata per noi! Ronaldo col coronavirus, Ramsey out… e aspettiamo altre notizie… è solo questione di ore!!! Non capisco come si può giocare in nazionale con l’epidemia di Covid-19…”, si lamenta Amelie. “Le nazionali vanno fermate i giocatori li pagano i club non le federazioni non è possibile ogni volta”, commenta Massimo.

Cesare spiega che “comincia il calvario”, alludendo agli altri infortuni di Ramsey, mentre per Marcello sullo stop a Ramsey c’è lo zampino dei dirigenti della Juve: “Tutto sotto controllo. Avrà chiamato la società per tenerlo fermo. Precauzione”.

Altri tifosi, invece, non si rammaricano e anzi hanno già la soluzione per la sfida col Crotone: “Giocherà Chiesa! E segnerà subito”, il commento di Damiano. Anche Daniele invoca l’ex Fiorentina: “Dybala infortunato, Ronaldo infettato. Chiesa salvaci tu!”.

SPORTEVAI | 14-10-2020 09:01