Alex Marquez e Di Giannantonio in KTM: il doppio annuncio per puntare al titolo nel 2027. Aldeguer salta il Sachsenring

Arriva un doppio annuncio KTM a sparigliare le carte nel mercato piloti: Ducati "perde" in un sol colpo Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, pronti a trascinare la casa austriaca nella lotta per l'iride

Sono sempre girevoli le porte in MotoGP. Con KTM che ha deciso di aprire la settimana che porterà al GP di Germania al Sachsenring con l’annuncio dell’ingaggio di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Due colpi notevoli, anche perché sottratti alla concorrenza Ducati, che le ha provate tutte per tenere in squadra Diggia, deciso però a provare nuove avventure fuori dai confini nazionali. Con la casa austriaca che ha fatto carte false, pur di portarlo nel proprio garage: contratto di due anni e box condiviso con il più piccolo dei fratelli Marquez, che a sua volta s’è legato a KTM con un contratto pluriennale, salutando il team Gresini Racing.

Diggia ringrazia Ducati, ma vuol fare la strada da solo

La dipartita di Fabio Di Giannantonio è, per certi versi, la più clamorosa di questo scorcio d’estate. Vero è che il mercato piloti quest’anno si è infiammato presto, con l’addio di Pecco Bagnaia alla Ducati (passerà a correre in Aprilia assieme a Marco Bezzecchi) e l’arrivo al suo posto di Pedro Acosta al fianco di Marc Marquez nel Team Factory Ducati.

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Ma Diggia sembrava destinato a diventare un punto fermo nel futuro delle rosse di Borgo Panigale, e con la scelta di accasarsi in KTM è sembrato voler andare per la sua strada senza star lì a guardare troppo quel che diceva il cuore. “Non sono mai stato così bene in un team”, ha dichiarato il pilota italiano nel suo messaggio di saluto al Ducati Pertamina VR46. “Mi avete dato tutto, e tutte queste cose belle che mi stanno arrivando adesso sono grazie a voi. Io non ero questa persona, non ero quest’uomo, non ero questo pilota. Sono stati tre anni pazzeschi e vi giuro che vi porterò sempre nel cuore, perché se ho potuto fare uno step di questo tipo è veramente grazie a voi”.

KTM l’ha accolto a braccia aperte, come spiegato dal direttore Pit Beirer. “Fabio ha chiaramente compiuto un passo avanti per diventare uno dei piloti più costanti ai vertici della MotoGP. Durante i nostri colloqui siamo rimasti colpiti dalla sua grande passione nel dare il massimo sia in pista che fuori e crediamo che il prossimo capitolo della nostra avventura insieme sarà emozionante e memorabile”.

Alex Marquez porta esperienza in una KTM ambiziosa

Beirer ha parlato anche dell’avvento di Alex Marquez, che sarà sostituito nel Gresini Racing dal debuttante Daniel Holgado, che farà coppia con Joan Mir. “Siamo enormemente orgogliosi e felici di aver assicurato per il nostro progetto un talento straordinario come Alex Marquez, vicecampione del mondo 2025. Alex apporta anche una grande intelligenza in gara oltre a determinazione e mentalità vincente che rientrano perfettamente nel nostro DNA. Condividiamo un obiettivo molto chiaro: portare la KTM RC16 al livello superiore e lottare per il vertice in MotoGP”.

In Yamaha è già nota la scelta di cambiare completamente il parco piloti ufficiali, con gli addii di Rins e Quartararo a favore degli arrivi di Ai Ogura e Jorge Martin.

Aldeguer salta la Germania, ma non verrà sostituito

A Sachsenring il Gresini Racing dovrà fare a meno di Fermin Aldeguer, che starà fuori presumibilmente un altro mese ancora dopo l’infortunio rimediato nella caduta della sessione di libere del venerdì di Assen (frattura della vertebra T7). La notizia però è che il team non sostituirà il pilota spagnola, almeno non nel corso del GP di Germania.

Da valutare l’ipotesi di trovare un sostituto quando si tornerà in pista il 9 agosto in Gran Bretagna, anche se la speranza del team di Nadia Padovani è quella di poter recuperare il proprio pilota sfruttando la pausa estiva (altrimenti appuntamento direttamente ad Aragon il 30 agosto). Aldeguer aveva già saltato il GP di Thailandia a inizio stagione per via della frattura al femore sinistro rimediata in allenamento nel corso della preparazione invernale, infortunio di cui ancora oggi paga visibilmente le conseguenze con una vistosa andatura zoppicante.