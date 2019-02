Doppio Bartolomei: lo Spezia si rilancia

Paolo Bartolomei regala tre punti d'oro allo Spezia, che al Picco batte la Cremonese per 2-0 e torna alla vittoria dopo tre pareggi di fila. In attesa delle partite della domenica, la squadra ligure si posiziona al sesto posto della classifica di serie B e si rilancia in piena zona playoff.

Il risultato si sblocca al 21', quando la bomba dalla distanza di Bartolomei vale il vantaggio dei padroni di casa, con l'evidente complicità del portiere grigiorosso Ravaglia. La reazione degli ospiti è affidata a Strizzolo, che sbaglia a tu per tu con Lamanna. Tocca quindi a Augello dare il via all'azione che vale il definitivo 2-0, con un'inarrestabile serpentina sulla sinistra e l'assist per la testa del solito Bartolomei. E Pasquale Marino può ora sorridere.

