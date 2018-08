Doppio colpo di Oliveira, Marini secondo

Doppio colpo di Miguel Oliveira a Brno. Il pilota portoghese della KTM ha vinto in Repubblica Ceca domando al termine di uno splendido duello Luca Marini, che deve così accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che perde la leadership del Mondiale in favore di Oliveira.

Quarto posto per Luca Baldassarri, decimo Mattia Pasini. In classifica generale per la prma volta Oliveira è primo, con due punti di vantaggio su Bagnaia. Staccatissimo Marquez, a terra a Brno e ora lontano 53 punti.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 14:05