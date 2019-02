Doppio Pavoletti, il Cagliari rimonta il Parma

Termina con una vittoria in rimonta il primo anticipo del sabato della 24a giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena il Cagliari regola per 2-1 il Parma tornando a festeggiare la vittoria che mancava da cinque partite: grazie a questo risultato i rossoblù respirano salendo a 24 punti, mentre il Parma resta a quota 29.

Il risultato premia la maggior intraprendenza della squadra di Maran, che ha attaccato di più pur essendo condizionata dai tanti infortuni, compreso quello subito durante la partita da Luca Pellegrini, ma comunque capace di reagire allo svantaggio firmato al 40’ da Kucka, di testa su cross perfetto dell’ex Gobbi.

Maran ha mandato in campo nel secondo tempo Despodov, acquisto di gennaio affiancato in attacco a Pavoletti con Joao Pedro alle spalle e la spinta ha prodotto il pareggio realizzato a metà tempo dallo stesso Pavoletti, in mischia sugli sviluppi di una punizione con sponda di Ceppitelli. Gli assalti finali del Cagliari hanno prodotto il sorpasso, firmato ancora da Pavoletti all’85’, di testa su cross di Barella.

SPORTAL.IT | 16-02-2019 19:55