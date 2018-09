Doppio rinnovo in casa Spezia

Giulio Maggiore e Luca Vignali hanno prolungato il contratto che li lega allo Spezia: è ora in scadenza nel giugno 2023.

Per Maggiore, centrocampista classe ’98, nel giro della Nazionale Under 20, si tratta della terza stagione in Prima Squadra dove ha già totalizzato ben 56 presenze condite da 4 reti.

Vignali, duttile elemento della rosa aquilotta potendo giocare sia in mediana che a destra ne, è invece al suo quarto campionato in orbita Prima Squadra con cui ha giocato 50 partite e con cui può vantare un esordio da sogno per un calciatore spezzino: prima assoluta con la maglia bianca contro la Salernitana e gol sotto la Curva Ferrovia, era il 1 febbraio 2016.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 18:10