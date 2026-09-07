La figlia secondogenita del capitano della Juventus è passata al Moncalieri in estate: suo il gol che ha sbloccato il match al debutto in campo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Al debutto si accompagnano aspettative, innegabili, ansie e anche quel senso di realizzazione e sollievo nel post quando sopraggiunge la riflessione. Dopo una partita, dopo l’analisi, dopo aver maturato che quell’avvenimento circoscritto ai minuti in cui consiste poi una partita non chiudono nemmeno una minima parte del lavoro, della costruzione di un percorso che, pure, Dorotea Del Piero, ha incominciato con le migliori intenzioni. Sono trascorse poche settimane dall’annuncio congiunto, ed emozionato, dei suoi genitori Alessandro e Sonia che annunciava il trasferimento al Moncalieri, squadra con la quale ha esordito ieri segnando una rete decisiva.

Dorotea Del Piero, debutto e gol con il Moncalieri

Dorotea ha scelto la maglia numero 9, lasciando il 10 a un futuro prossimo. All’esordio con la nuova squadra dopo i successi raccolti con l’U17 della Juventus è riuscita a realizzare il primo dei due gol con cui il Moncalieri ha battuto il Brescia, qualificandosi al secondo turno preliminare di Coppa Italia Primavera Women.

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Il raddoppio è stato firmato invece da Lauriola. Alla prossima, il Moncalieri affronterà il Lumezzane, che ha battuto 3-0 il Cesena con i gol di Reccagni, Zecchina e Villa.

Le altre partite: chi si è qualificata

Nelle altre partite, cinque gol della Res Donna Roma al Vicenza (Pistolini, De Angelis, Cutino, Colaruotolo e Ambrosi; doppietta di Tremeschin per le biancorosse), tre del Bologna sul campo della San Marino Academy (Bosco, Lippers, Vento). La Res, nel prossimo turno, riceverà l’Arezzo; il Bologna, invece, giocherà sul campo del Catania, vittorioso 3-2 in rimonta sul Verona. L’Hellas, avanti grazie alle reti di Faveno e Gobbi, è stata prima raggiunta dai gol di Sciuto e Milazzo, con Torrisi che all’89’ ha siglato la rete del successo. Completa il quadro il 6-0 del Frosinone sul Venezia, che ha permesso alle giallazzurre di guadagnarsi il secondo turno contro il Genoa.

Ricapitolando, di seguito i risultati della Coppa Italia Primavera Women:

Catania -Hellas Verona 3-2

-Hellas Verona 3-2 Moncalieri -Brescia 2-0

-Brescia 2-0 Lumezzane -Cesena 3-0

-Cesena 3-0 San Marino Academy- Bologna 0-3

0-3 Vicenza- Res Donna Roma 2-5

2-5 Frosinone-Venezia 6-0

Chi è Dorotea Del Piero

Classe 2009, secondogenita di Alessandro Del Piero e sua moglie Sonia Amoruso è cresciuta negli Stati Uniti dove si è fermata anche calcisticamente dopo aver raticato diversi sport scegliendo infine il pallone. Al suo approdo, in Italia, ha vestito la maglia della Juventus Academy incominciato la trafila e arrivando all’U17.

Negli Stati Uniti ha indossato la maglia numero 7, un omaggio a papà Alex che in Nazionale e soprattutto durante gli indimenticabili Mondiali in Germania del 2006, lasciò la 10 a Francesco Totti, ex capitano della Roma.

Ma Dorotea si è dimostrata autonoma, indipendente e soprattutto strutturata proseguendo nel percorso improntato dal progetto che l’ha vista rientrare in Italia e militare tra le fila dell’U17, con una discrezione e protezione pressoché totale scelta dai suoi genitori per consentirle di crescere senza il rischio di pressioni derivanti dal peso delle aspettative che scaturirebbero, inevitabilmente.

Invece, Dorotea ha dimostrato di avere piedi e testa. Anche sui social. Pochi scatti, legati alle società e al suo cammino sportivo, compreso quel video diventato virale e che ha mostrato velocità, intelligenza e inventiva. Quest’estate è passata al Moncalieri in prestito. La ragazza si farà. Questo è un passaggio obbligato in attesa del momento opportuno per compiere un passo avanti.