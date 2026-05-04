Ma chi sono e che cosa fanno le due sorelle della campionessa altoatesina, fresca vincitrice della medaglia d’argento nella staffetta mista conquistata ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ?

La partita si è svolta secondo l’allegria, nonché l’ironica lettura dei ruoli che De Martino ha saputo valorizzare in un format alquanto sperimentato con le sue spalle Herbert Ballerina e la ballerina, Martina Miliddi . L’epilogo? Una vittoria di 20.000 euro, che soddisfa in parte le sorelle dato che il dottore si era avventurato in offerte di altra entità, sfumate purtroppo a causa delle scelte rivelatesi poco congeniali lasciando andare un’occasione allettante.

Magdalena, infatti, è istruttrice proprio di biathlon in pausa: per 21 puntate ha giocato accompagnata dalla terza componente del trio Wierer che Dorothea ha immortalato sui social in alcuni scatti su Instagram, testimone di questa sorellanza unica.

Ieri sera l’apparizione di Magdalena Wierer, da Anterselva , in qualità di protagonista della puntata di domenica 3 maggio di Affari Tuoi ha sollecitato la memoria, breve, degli appassionati incappati nel game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino . Sorella di Dorothea , campionessa di biathlon che ha messo la parola fine a una carriera incredibile, anche lei prima di arrivare al Teatro delle Vittorie in Roma ha dimostrato un rapporto speciale con lo sport e la disciplina scelta dai fratelli e sorelle.

Nata il 24 settembre 2001, Magdalena è la sorella minore di Dorothea reduce da ben quattro Olimpiadi invernali in carriera. Come lei, ha vissuto sempre tra le meravigliose Dolomiti ad Anterselva in provincia di Bolzano e oggi si dedica principalmente allo studio, pur vantando a sua volta un passato da atleta.

Come ha dichiarato la stessa Maddy: “Nella vita faccio la studentessa, studio scienze della formazione, e d’inverno sono maestra di sci di fondo e biathlon”, ha raccontato prima di svelare il legame di parentela con Dorothea: “Lei ha partecipato a quattro Olimpiadi e adesso è in pensione”.

Con un passato nel biathlon, due stagioni nel Centro Sportivo Esercito non è riuscita però mai a superarsi nonostante l’impegno, ma ha saputo trovare la sua strada e a guadagnare quella dimensione che non stanca mai. Quella del divertimento e dell’entusiasmo che lo sport dovrebbe sempre accompagnare chi lo pratica.

Chi è Caroline Wierer

Anche lei era una vera appassionata di biathlon, ma ben prima di Dorothea. Caroline Wierer è la terza sorella che ha accompagnato Madgi nell’avventura televisiva su Rai 1: oggi lavora su un brand “di famiglia” e si occupa di ristorazione e turismo in Val Pusteria, con il marito. Strana la casualità, ma si tratta proprio di Sesto dove i genitori di Jannik Sinner hanno una propria attività, Haus Sinner appunto.