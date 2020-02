Dorothea Wierer nella storia: terzo oro mondiale

Dorothea Wierer non si ferma più. In una gara da pelle d’oca la sciatrice altoatesina ha conquistato la medaglia d’oro nell’individuale femminile ai Mondiali di biathlon di Anterselva. Un trionfo per l’azzurra, che ha concesso il bis dopo il titolo nell’inseguimento di domenica scorsa nonostante due errori commessi al poligono. Battute la tedesca Hinz, seconda a 2″ e 20 centesimi con 1 errore al poligono, ela norvegese Roiseland , terza a 15″ e 8 centesimi con 2 errori al poligono.

La Wierer, che aveva vinto un oro nel mass start negli scorsi Mondiali, è la prima biatleta italiana, sia per quanto riguarda i maschi sia per le donne, a vincere due medaglie d’oro individuali nella stessa edizione dei campionati mondiali.

“Ho iniziato non proprio benissimo ma avevo buone sensazioni sugli sci e al tiro. Sapevo che non c’erano condizioni facilissime al poligono – ha detto dopo la gara ai microfoni di Rai Sport -. Bisognava stare molto attenti, meno male che ho fatto due zeri finali e l’ultimo giro è stato tosto. A un certo punto ero seconda e anche l’argento andava bene, ma mi sono detta: ‘È un oro, combatti'”.

Alla vigilia della gara Dorothea aveva mostrato tutta la sua determinazione: “Bisogna azzerare sempre tutto, è il biathlon. Finora è stato un Mondiale fantastico, con tanti tifosi italiani a sostenerci e un’atmosfera fantastica. Ma il bello del biathlon è che bisogna azzerare quanto fatto e ripartire daccapo. Mancano ancora tante gare e ci sono tante altre opportunità”. E una l’ha subito colta.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 16:03