Dorothea Wierer ospite dell'Ambasciatore russo

Si è svolto mercoledì a Roma, a Villa Abamelek, residenza dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazione Russa nella Repubblica Italiana, Sergey Razov, il ricevimento offerto in occasione della “Giornata della Russia”, la festa nazionale che ricorda l’adozione della Dichiarazione di Sovranità Statale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, del 12 giugno 1990. In una delle più maestose ville romane, sul colle Gianicolo a due passi da Porta San Pancrazio, si è rinnovata con solennità ed eleganza l’annuale celebrazione alla quale ha partecipato un pubblico selezionato di diplomatici, politici, imprenditori, autorità militari, religiosi e personaggi pubblici.

Fra i graditi ospiti dell’Ambasciatore Razov e della sua gentile consorte, c’era anche la campionessa del Mondo di biathlon Dorothea Wierer, fresca vincitrice del titolo iridato nella mass start di Östersund e della classifica generale finale del circuito di Coppa del Mondo 2018/2019. La portacolori delle Fiamme Gialle, accompagnata per l’occasione dal Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Vincenzo Parrinello, è molto conosciuta ed apprezzata in Russia, Paese dove il biathlon è fra gli sport in assoluto più seguiti e dove la nostra campionessa vanta decine di migliaia di supporter ma anche tantissimi follower che seguono le sue pagine social.

"L’invito dell’Ambasciatore Razov mi onora e mi riempie d’orgoglio. – ha dichiarato Dorothea al termine del ricevimento –Ringrazio tutti per la splendida accoglienza e per l’evento davvero memorabile al quale ho avuto l’opportunità di prendere parte. Ho stretto la mano dell’Ambasciatore per ringraziarlo dell’invito e, nel farlo, ho idealmente salutato e ringraziato tutti gli appassionati russi che seguono quello splendido sport che è il biathlon. Li aspetto numerosi ai prossimi Mondiali ad Anterselva!".

SPORTAL.IT | 12-06-2019 10:50