Dortmund-Balotelli, pista calda

Tante le squadre interessante a Balotelli, in uscita dal Nizza e tornato protagonista anche in Nazionale. Diverse le suggestioni anche in Italia, con Roma, Genoa e Parma sulle sue tracce. Pare, invece, aver fatto un passo indietro il Napoli.

Tuttavia, al momento, il club in pole position sarebbe il Borussia Dortmund. Favre, neo tecnico del club tedesco, conosce benissimo Super Mario, avendolo allenato al Nizza. Grazie al Dortmund, Balotelli tornerebbe a giocare in Champions League.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 08:50