Dortmund, Bellingham sostituito al 45’, i genitori vanno negli spogliatoi a lamentarsi col ds e col tecnico

Caos a Dortmund: il padre di Jobe Bellingham ha affrontato la dirigenza dopo la sostituzione del figlio all’intervallo, che polemica

L’esordio stagionale del Borussia Dortmund, in Bundesliga, si è trasformato in un pomeriggio caotico non solo per il 3-3 finale contro il St. Pauli, ma anche per quanto accaduto fuori dal campo. Jobe Bellingham, nuovo acquisto giallonero da 32 milioni di sterline proveniente dal Sunderland, è stato sostituito all’intervallo dopo una prova opaca. Una scelta che non è piaciuta affatto a suo padre Mark, ex calciatore e consulente diretto del ragazzo, che ha raggiunto la dirigenza del club ed ha scatenato una bufera.

Lo scontro con la dirigenza

Secondo Sky Sport Germania, Mark e la moglie Denise hanno atteso il figlio nel tunnel subito dopo il fischio finale del primo tempo. Qui, l’ex attaccante ha avuto un confronto acceso con Sebastian Kehl, direttore sportivo del Dortmund.

Testimoni raccontano che Mark Bellingham fosse visibilmente scosso, contrariato sia per l’uscita anticipata del figlio che per la prestazione complessiva della squadra, incapace di difendere un vantaggio di due reti.

Tentativo di confronto con l’allenatore

Il quotidiano BILD ha aggiunto che Bellingham senior avrebbe cercato un colloquio diretto anche con il tecnico Kovac, “senza nascondere il proprio disappunto”. L’episodio non è passato inosservato nello spogliatoio, con diversi giocatori che hanno notato il clima già tesissimo.

La reazione del Dortmund

Il giorno seguente è arrivata la presa di posizione ufficiale. Kehl ha spiegato: “Siamo tutti delusi dal risultato, ma l’area degli spogliatoi è riservata a giocatori, allenatori e dirigenti, non a familiari o consiglieri. Non accadrà più. Abbiamo chiarito la situazione a tutte le parti coinvolte.”

Il club tedesco ha infatti deciso di vietare da ora in avanti l’accesso a genitori e parenti nelle zone riservate ai calciatori.

Jobe a Dortmund insegue le orme del fratello Bellingham

Nonostante il debutto complicato, il giovane Bellingham resta uno dei prospetti più interessanti della Bundesliga. Arrivato a Dortmund con un contratto fino al 2030 e la maglia numero 7, segue le orme del fratello maggiore Jude, oggi stella del Real Madrid.

Cresciuto nel settore giovanile del Birmingham City e protagonista della promozione del Sunderland in Premier League, Jobe è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese.

