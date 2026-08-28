Dos Santos e Russell, notte da record a Zurigo e Duplantis ci va vicino: Fabbri perde l’imbattibilità, sorpresa Cavalli

Nel meeting di Diamond League in Svizzera risultati clamorosi nei 400 ostacoli maschili e nei 100 ostacoli femminili: cadono due primati. L’Italia brilla con Cavalli, bene anche Scotti

Una serata da sogno per il mondo dell’atletica. Non capita tutti i giorni che cadano due record del mondo a distanza di pochi minuti ma a Zurigo si scrive la storia. Alison Dos Santos e Masai Russell battono infatti i primati nei 400 ostacoli maschili e nei 100 ostacoli femminili in una serata caratterizzata da grandissimi risultati in tutte le specialità.

Il record spaziale di Alison Dos Santos

Solo un uomo era sceso, e di poco, sotto la barriera dei 46 secondi nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos a Zurigo decide di riscrivere la storia con una gara che sin dai primi metri aveva fatto capire al pubblico che stava assistendo a qualcosa di incredibile. Il fuoriclasse brasiliano parte nella corsia accanto a quella di un altro fenomeno come Karsten Warholm, il norvegese che a Tokyo aveva battuto il record del mondo con 45”94, e Dos Santos lo batte di slancio con una gara clamorosa e stampando un 45”80 destinato a diventare il punto di riferimento sulla distanza.

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Masai Russell: il primato sui 100 ostacoli

Una serata ad altissimo livello quello di Zurigo in quasi tutte le discipline. E a confermare la notte da sogno ci pensa Masai Russell che si prende il record del mondo nei 100 ostacoli con un 12”09 incredibile. Così come accaduto a Dos Santos, anche la statunitense toglie il primato mondiale a un atleta che era in gara con le, la nigeriana Tobi Amusan che chiude in seconda posizione e non può che applaudire la sua avversaria.

Duplantis-Kiralis: il duello accende Zurigo

Gare da record del mondo o quasi, Zurigo è testimone di un’altra prestazione super, anzi doppia. Sono quelle di Armand Duplantis ed Emmanouil Kiralis nel salto con l’asta. Gli amici-rivali continuano a regalare spettacolo con prestazioni clamorose, e anche in Svizzera è così. Kiralis trova il suo record personale (e quello greco) saltando per la prima volta in carriera 6,20 e costringendo Mondo a valicare la quota di 6,25 per la vittoria. Poi i due si danno battaglia sui 6,32 che sarebbero valsi il nuovo record del mondo, la misura non arriva ma il pubblico di Zurigo va comunque in estasi.

Fabbri perde l’imbattibilità, sorpresa Cavalli

Dopo oltre due mesi Leonardo Fabbri è costretto a scendere dal gradino più alto del podio. Allo Stadio Letzigrund, il toscano era tra i più attesi nella gara del getto del peso e non ha deluso le aspettative con un’altra prestazione di altissimo livello. Il suo miglior lancio arriva al quinto tentativo con la misura di 22,16 che lo vede però piazzarsi solo al terzo posto alle spalle di dello statunitense Geist che firma il personale con 22”53 e del giamaicano Rajindra Campbell (22”22). Per l’azzurro arriva però anche la qualificazione alle finali di Diamond League. Ottima anche la prestazione di Eduardo Scotti che dopo l’oro con la 4×400 agli Europei si prende il secondo posto nei 400 con 44”70 secondo crono in carriera.

La sorpresa della serata è però firmata da Ludovica Cavalli che conquista la vittoria nei 1500, una gara che però non era valida per il circuito di Diamond League. L’azzurra dimostra di essere in grande crescita nella disciplina sulla quale potrebbe puntare sempre di più anche Nadia Battocletti e a Zurigo conquista la vittoria con il tempo di 4”03”27.