Il tecnico della primatista italiana ammette le difficoltà della stagione e rivela: “Ha voglia di provare cose diverse e forse con persone diverse”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una stagione a due “velocità”, così Giorgio Frinolli nel corso di un’intervista a Sprint Zone definisce l’annata di Zaynab Dosso. La sprinter che a Turun ha conquistato il titolo mondiale dei 60 metri, si aspettava di battere anche il suo record italiano nei 100. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e ora potrebbe decidere di affidarsi alle cure dell’allenatore di Marcell Jacobs.

L’ammissione di Frinolli

Le cose non sono andate come sperato, è evidente che ci si aspettava una stagione all’aperto decisamente diversa per Zaynab Dosso. La caccia al record italiano e soprattutto la prima volta sotto il muro degli 11 secondi. Nel corso della sua presenza a Sprint Zone, l’allenatore Giorgio Frinolli (vice responsabile delle staffette veloci della nazionale italiana) fa il punto di quello che è successo: “Ci sono state alcune concause che non l’hanno portata a correre come avrebbe voluto. Non so se abbiamo influito anche la sua partecipazione alle World Relays e forse abbiamo sbagliato la programmazione. Gli aspetti da analizzare sono tanti. Si aspettava di scendere sotto gli 11 secondi con facilità, quando non è avvenuto ha condizionato anche la sua serenità in gara”.

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Il tecnico ammette anche la possibilità di un cambio di guida tecnica per la sprinter azzurra: “La prossima stagione? Vediamo come e cosa fare. Lei ha voglia di provare cose diverse e forse anche con persone diverse. Vedremo quale sarà la situazione ideale per lei e per il percorso”.

Dosso nel team di Jacobs

Le indiscrezioni su un possibile cambio di allenatore di Zaynab Dosso sono venute fuori già da tempo. Alcune voci hanno infatti riferito dell’insoddisfazione della campionessa mondiale dei 60 metri e sulla sua volontà di provare a cambiare qualcosa, e la scelta sarebbe ricaduta su Paolo Camossi. L’allenatore che quest’anno è tornato a lavorare con Marcell Jacobs (e con ottimi risultati) potrebbe essere alla guida che oltre al campione olimpico di Tokyo, vedrebbe la presenza anche di Zaynab Dosso e di un altro sprinter in cerca di riscatto come Chituru Ali.

Doualla a caccia dell’ultimo record

Ultime gare stagionali per il mondo dell’atletica (almeno quella in pista) che si prepara a una lunga pausa prima dell’avvio della stagione indoor. Nel fine settimana si disputano i Campionati societari Allievi con la Finale Oro in programma a Majono in provincia di Udine che vedranno la presenza anche di Kelly Doualla. La giovanissima sprinter azzurra, protagonista di un’altra stagione super, sarà una delle grandi stelle della manifestazione dove difenderà i colori della Cus Pro Patria Milano sia nei 100 metri che nella staffetta e magari proprio in chiusura della stagione potrebbe puntare a ritoccare ancora i suoi record di categoria.