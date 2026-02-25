Dosso, dopo il record la sfida a Doualla: ad Ancona parata di stelle. Furlani-Saraboyukov, rivalità come Sinner e Alcaraz

Nel fine settimana spazio agli Assoluti indoor, in tanti cercano la qualificazione al Mondiale di Torun. Iapichino vuole continuare a volare. E tra Furlani e Saraboyukov c’è una sfida elettrizzante

La stagione dell’atletica comincia a entrare nel vivo, si rimane nelle prove indoor e nel prossimo fine settimana c’è un appuntamento molto importante: quello degli Assoluti italiani di Ancona. Uno dei confronti più interessanti è quello della velocità al femminile con la sfida tra Zaynab Dosso (reduce dal record italiano nei 60 metri) e l’astro nascente Kelly Doualla. Ma sarà una kermesse importante anche per altre stelle azzurre a cominciare da Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri.

Dosso-Doualla, si corre veloce sui 60 metri

Le luci dell’atletica si accendono a cominciare da venerdì sul PalaCasali di Ancona dove vanno in scena i campionati Assoluti indoor che si concluderanno domenica. Una kermesse di altissimo livello per i nomi partecipanti ma non c’è dubbio che l’attenzione principale andrà sulla gara dei 60 metri femminili. Zaynab Dosso ha appena fatto un passo nella storia firmando il nuovo record italiano con il tempo di 6”99, prima donna del nostro paese ad abbattere il muro dei 7 secondi. Ma insieme a lei c’è anche l’astro nascente Kelly Doualla che cerca il pass per i Mondiali di Torun ma anche la promessa Alice Pagliarini e la veterana Gloria Hooper.

Iapichino vuole continuare a volare, Fabbri c’è

Larissa Iapichino ha cominciato la stagione con il chiaro obiettivo di provare a cancellare la delusione dei Mondiali di Tokyo e fino a questo momento sembra essere riuscita nell’intento visto che ha vinto il World Indoor Tour. L’azzurra vuole continuare a vincere anche agli Assoluti ed essere protagonista ai Mondiali. Tra i nomi da tenere d’occhio c’è anche quello del primatista italiano Leonardo Fabbri in gara nel peso, il vicecampione del mondo del triplo Andrea Dellavalle, Antonella Palmisano nei 3000 di marcia. In dubbio Andy Diaz e Lorenzo Simonelli che si sono iscritti con riserva. Altro nome da cerchiare è quello della giovanissima Alessia Succo, primatista mondiale Under18, che si mette alla prova con gli ostacoli alti. Mentre Furlani resta a guardare a causa di uno stato influenzale.

Furlani-Saraboyukov: sfida elettrizzante

Il peso della corona: Mattia Furlani lo scorso settembre si è preso il titolo Mondiale ma da “grandi potere derivano grandi responsabilità” e a volte anche problemi. A lanciare la sua candidatura nel mondo del salto in lungo c’è il talento bulgaro Bozhidar Saraboyukov che da tempo ha dimostrato di essere uno dei potenziali pretendenti. Nei campionati indoor di Belgrado ha fatto segnare un 8,42 che rappresenta una atto di sfida nei confronti di Mattia Furlani che ha un primato indoor fermo a 8,39. La loro sembra una rivalità di altissimo livello destinata a durare anni, un po’ come quella di Sinner e Alcaraz del tennis. Un dualismo che dura da tempo visto che i due sono praticamente coetanei (agosto 2004 per il bulgaro, febbraio 2005 per l’azzurro) e si sono spesso affrontati anche a livello giovanili quando le battaglie si spostavano tra lungo e alto. E nei prossimi anni potrà essere una delle sfide più interessanti del mondo dell’atletica.