Dota 2: l'Intelligenza Artificiale sfida gli esseri umani

Quella tra uomo e macchina è una sfida eterna e sicuramente sempre più affascinante. Questa volta però non si tratta di una catastrofica saga fantascientifica, ma di un evento reale. Al The International 2018 sarà infatti proposta una sfida di Dota 2 tra Intelligenza Artificiale e giocatori in carne ed ossa. Tutto davanti agli spettatori del mega evento dedicato al MOBA di Valve e in diretta su Twitch.

La fase finale dell‘Intenational 2018 comincerà il prossimo 15 agosto a Vancouver con la fase a gironi, e vedrà impegnati 18 team provenienti da tutto il mondo. È nell’ambito di questo torneo che, per la seconda volta dopo l’edizione dello scorso anno, verrà tentata la tanto attesa sfida uomo-macchina. Lo sfidante artificiale è un il bot OpenAI Five, una macchina spettacolare che ogni giorno gioca contro sé stessa l’equivalente di 180 anni di partite.

Dota 2, l’Intelligenza Artificiale sfiderà un team formato dai più forti del mondo

Dall’altro lato ci saranno alcuni dei giocatori più forti di Dota 2, provenienti sia da team semi-professionistici che selezionati tra gli eSport player amatoriali con i percentili più alti. Per sfidare l’Intelligenza Artificiale però bisognerà attenersi ad alcune restrizioni di gioco, dovute a meccanismi ancora non inseriti perfettamente nel bot. Resteranno quindi fuori dalla partita alcuni personaggi, mosse ed oggetti speciali.

Difficile dire come andrà a finire. Nella sfida dell’anno scorso vinse l’Intelligenza Artificiale, battendo Danil ‘Dendi’ Ishutin in una partita uno contro uno. In quest’edizione la sfida sarà più complessa, dato che porrà il bot contro un’intera squadra. Tuttavia, l’IA potrebbe farcela. In un match di anteprima giocato lo scorso 6 agosto contro un team selezionato di ex-professionisti, OpenAI Five ha trionfato alla grande, riuscendo addirittura a far sì che i giocatori umani non distruggessero nessuna delle sue torri difensive.

HF4 | 07-08-2018 15:30