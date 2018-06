Dota 2: il montepremi dell'International 2018 spicca il volo

Insieme a League of Legends è uno dei MOBA più diffusi del mondo. Stiamo parlando di Dota 2, un gioco sviluppato da Valve Corporation sempre più amato dai cultori della strategia in tempo reale e delle multiplayer battle arena. La grande attenzione che sta raccogliendo sta spingendo molti esportivi a dedicarsi sempre di più a questo titolo, giocabile su PC, Mac e sistemi Linux. E a fortificare questo interesse spunta anche un importante montepremi.

Sì, perché l’International 2018, in pratica la competizione di Dota 2 più importante al mondo, ha raccolto oltre 10 milioni di dollari per il suo montepremi. Una cifra veramente notevole, raggiunta in poco più di due settimane. Si tratta di uno dei premi in denaro più elevati dell’intero panorama eSport mondiale, capace da solo di attrarre l’attenzione di appassionati e videogiocatori.

Per finanziare il montepremi di Dota 2, la Valve ha ideato un meccanismo particolare

Per finanziare l’elevato montepremi di Dota 2 c’è un meccanismo abbastanza semplice, che però sta causando una crescita sempre maggiore delle cifre in gioco. Valve, la compagnia di sviluppo, è partita investendo una base di 1.6 milioni di dollari. La corposa parte rimanente è finanziata dagli sponsor e, per il restante 25%, dalle vendite in-game di Battle Pass a tema e-sport del gioco. Inutile dire che la somma continua a salire e, al momento, è sopra i 12,5 milioni.

Soltanto un altro colosso delle competizioni eSport può permettersi cifre maggiori. Stiamo parlando ovviamente di Fortnite, sicuramente il videogioco del momento. La sua rapida ascesa, ha portato la Epic Games ad annunciare la messa in palio di ben 100 milioni di dollari nella stagione 2018-19. Mai nella storia degli eSport si erano raggiunte somme così alte. Sicuramente, la guerra tra Epic Games e Valve per il dominio della scena eSport si giocherà anche dal punto di vista dei montepremi.

