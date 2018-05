Dota 2: quello che dovete sapere sul famoso eSport MOBA

Dota 2 è un eSport di tipo MOBA sviluppato da Valve Corporation e lanciato ufficialmente nel luglio del 2013. Il gioco, che utilizza il motore grafico Source Engine, è in realtà il sequel stand-alone della custom map di Warcraft 3, denominata “Defense of the Ancients”. Qualche giorno dopo la pubblicazione, la casa editrice di Dota 2 ha distribuito le versioni dedicate alle piattaforme macOS e Linux.

Il game prevede la sfida tra due squadre (appartenenti a 2 fazioni: i Radiant e i Dire) che hanno l’obiettivo di distruggere la fortezza avversaria. Ogni player gestisce un personaggio, scelto tra un centinaio di eroi con capacità particolari (distinte in Forza, Agilità e Intelligenza) e deve sapersi coordinare con gli altri membri del team durante la partita. Lo scenario principale delle battaglie è solitamente un intreccio di sentieri che collegano le due roccheforti, costeggiati da torri di difesa.

Ogni partita ha una fase iniziale in cui il gamer può acquistare gli oggetti necessari e posizionarsi nella corsia che gli appartiene (superiore, centrale e inferiore). Successivamente arrivano i primi ‘Creeps‘, che cercano di raggiungere le fortezze avversarie e si scontrano con i nemici sulla “creep lane”. Di questi ne parte un’ondata ogni 30 secondi, sempre più forti. Giorno e notte nel gioco si alternano ogni 4 minuti.

L’obiettivo degli eroi è quello di raccogliere quante più monete possibile abbattendo i creeps e gli eroi avversari, per distruggere le torri che proteggono la roccaforte opposta fino ad annientarla. Ci sono, però, altri modi di chiudere la partita: nella modalità Team vs Team, infatti, gli avversari potrebbero concludere il gioco prima del tempo scrivendo “gg” nella chat privata (ossia ‘good game’); nella modalità All Random Deathmatch, invece, la sfida si conclude quando una delle due squadre subisce 40 morti, perdendo di fatto la partita.

Le abilità degli eroi (mosse speciali) sono fondamentali e si sbloccano superando i vari livelli. L’ultima abilità di un personaggio si chiama Ultimate ed è solitamente quella più potente che possiede. Come importantissimi sono gli oggetti, che il player potrà acquistare o nel Negozio principale o nel Negozio Segreto (nascosto all’interno della mappa), oppure ancora al Side Shop.

Sono 4 i ruoli principali di Dota 2: Support (dotati di abilità che non consentono di sopravvivere in scontri uno contro uno); Roamer (adatti a iniziare la partita nella lane centrale); Carry (caratterizzati dal bisogno di “farm”, cioè di esperienza e gold, per acquistare potenziamenti, prima di essere effettivi nella battaglia); Offlaner (giocano da soli nell’hard lane).

HF4 | 31-05-2018 11:24