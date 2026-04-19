Doualla, nuova avversaria ai Mondiali: tempo stellare della 14enne Doggett. Fidal, scoppia un nuovo caso Jacobs

Il mondo della velocità mondiale scopre una nuova stella: la 14enne statunitense Melanie Doggett ferma il cronometro su 11”01 nei 100 metri. Una nuova avversaria per Kelly Doualla

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mondo della velocità mondiale scopre una nuova stella. Se negli ultimi giorni i titoli dei giornali sono stati tutti dedicati al talento dell’australiano Gout Gout, ora a prendersi le luci della ribalta è la giovanissima statunitense Melanie Doggett che negli States fa registrare un tempo folle (ma tutto da verificare) nei 100 metri. Un crono che è sfida aperta anche per la nostra Kelly Doualla.

Doggett: tempo spaziale a 14 anni

La notizia arriva dagli Stati Uniti ed è di quelle sensazioni. Parliamo di una gara minore, il Bill Thornton Invitational, competizione destinata soprattutto alle atlete più giovani. Ai nastri di partenza c’è un’atleta che nonostante la giovanissima età (14 anni) ha già fatto parlare di sé nel corso degli ultimi mesi: Melanie Doggett. La sua prestazione sui 100 metri è qualcosa di sensazionale visto che ferma il cronometro sul tempo di 11”01 (anche se vista la natura della manifestazione, i tempi sono ancora da verificare). Alle sue spalle la prima ad arrivare è Sabrina McGhie che stampa un decisamente più normale 12”27. Tanto per dare un riferimento il record italiano dei 100 metri senior fatto registrare da Zaynab Dosso è proprio di 11”01.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Doualla: nuova avversaria per i Mondiali di Eugene

E’ una stagione particolarmente importante a livello giovanile visto che ad agosto, dal 5 al 9, a Eugene negli Stati Uniti si disputano i Mondiali Under20. L’Italia arriva all’appuntamento iridato con grandi speranze visti i risultati fatti registrare dalla giovanissima sprinter Kelly Doualla che con l’11”21 della scorsa stagione (è stata oro agli Europei Under20) si candida a essere una delle protagoniste. L’azzurra, che quest’anno non ha ancora debuttato sulla distanza olimpica, si trova a fare i conti con una nuova super avversaria se i tempi fatti registrare dalla Doggett saranno confermati.

Fidal, nuovo caso di spionaggio

Dopo l’inchiesta che ha riguardato il fratello di Filippo Tortu e il caso di spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, la Fidal si ritrova ancora una volta a fare i conti con una situazione simile. Stando a quanto pubblicato da Repubblica, nella stanza del segretario generale della Fidal, Alessandro Londi, sarebbe stata trovata una cimice. Il presidente della federazione di atletica, Stefano Mei, è corso immediatamente ai ripari per capire cosa sta succedendo e ha convocato un consiglio federale d’urgenza. Gazzetta sostiene anche che secondo indiscrezioni Londi potrebbe presto lasciare la Federazione. Sulla vicenda non è stata fatta ancora chiarezza ma il caso è esploso nei giorni scorsi quando è arrivata la polizia dopo le segnalazioni di alcuni dipendenti.