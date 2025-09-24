Doualla lascia da parte i 100 metri: a Modena a caccia del record di Iapichino. Inzoli studia la mossa alla Furlani

La velocista azzurra che ha stupito tutti agli Europei Under 20 di Tampere torna in gara ma nel salto in lungo ai campionati società di Modena, Inzoli fa il contrario: lascia il lungo per i 100 metri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

I Mondiali di atletica di Tokyo sono terminati solo da qualche giorno ma l’atletica non va ancora in vacanza. Prima della fine ufficiale della stagione ci sono ancora impegni da onorare e soprattutto gare da tenere d’occhio come nel caso dei campionati società di Modena che andranno in scena sabato e domenica con le finali Oro maschile e femminile. E l’attenzione ovviamente sarà tutta per Kelly Doualla.

Doualla: niente velocità, in gara nel lungo

I campionati società rappresentano un’occasione per testare un po’ la condizione e anche per prendere dei riferimenti in vista della prossima stagione. E anche per Kelly Doualla, l’appuntamento ha questo sapore. La sprinter italiana ha infatti deciso di mettere per il momento da parte i suoi 100 metri e di provare ancora una volta il salto in lungo. Per lei si tratta della prima apparizione dopo i due ori conquistati a Tampere (100 metri e staffetta 4×100) e dopo aver rinunciato alla possibilità di partecipare ai Mondiali dei “grandi” a Tokyo in staffetta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il record di Iapichino nel mirino

Non è la prima volta che Kelly Doualla si cimenta nel salto in lungo, anzi il 2025 oltre ai record nei 100 metri, l’ha vista protagonista anche in questa disciplina e con un miglioramento netto. Dopo un paio di anni in cui ha ballato intorno alla misura dei 6,20 (6,21 nel 2023 migliorato poi con un 6,26), in occasione dei campionati societari dello scorso giugno è riuscita a trovare il proprio personale a 6,42 che comincia a diventare una misura molto interessante. Difficile pensare di poter battere sin da subito il record italiano allievi detenuto da Larissa Iapichino che nel 2019 ad Agropoli ha fatto segnare 6,64, ma la gara di Modena può fornire sicuramente degli indizi importanti anche per il team di Doualla che da tempo si interroga sulla possibilità di provare entrambe le discipline.

Daniele Inzoli prova la mossa alla Furlani

Tra gli altri protagonisti da tenere d’occhio a Modena nel fine settimana c’è anche Daniele Inzoli. Il 17enne di Milano a Tampere ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Tampere nel salto in lungo, ma ora decide di tornare alla velocità. Un ritorno per uno dei prospetti più interessati dell’atletica italiana che detiene il record cadetti nel salto in lungo con 7,61 e quello Under 18 indoor strappato a Andrew Howe. E in una disciplina che vede la presenza di un fenomeno vero come Mattia Furlani non è cosa da poco. Ora però l’azzurro decide di rimettersi in gioco anche nella velocità che lo ha visto protagonista anche in passato (titolo italiano Allievi nei 60 metri indoor) gareggiando nei 100 metri a Modena. Una velocità che negli ultimi tempi sembra aver stuzzicato anche la fantasia dello stesso Furlani, con l’Italia sempre alla ricerca di un possibile erede di Jacobs.