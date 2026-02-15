Doualla vola anche ad Ancona: nuovo record per la 16enne. Ma l’Italia scopre Shabili, lo sprinter fuggito dalla guerra

Kelly Doualla firma il primato stagione vincendo il titolo italiano allievi: il 7”27 nei 60 metri gli permette di rimanere la migliore al mondo Under18 ma ora serve il minimo per i Mondiali. La storia di Artem Shabili

L’atletica italiana continua a sfornare talenti. Se Kelly Doualla è sempre più una certezza nonostante la giovanissima età, ora la nazionale azzurra scopre anche il talento del giovanissimo sprinter Artem Shabili che vince nei 60 metri e che soprattutto ha una storia da raccontare. I campionati allievi di Ancona, che vivranno la seconda giornata, regalano tante notizie positive per la nostra atletica.

Doualla si conferma: ora la sfida a Dosso

Kelly Doualla è una conferma. Non c’erano dubbi sul fatto che il titolo italiano sui 60 metri fosse appannaggio della sprinter lombarda. Ad Ancona migliora ancora il primato stagionale fermando il cronometro sul tempo di 7”27, un centesimo in meno di quanto fatto segnare nel debutto stagionale a Parigi, un risultato che fortifica la sua posizione al vertice delle classifiche mondiali Under18. Ora però c’è da fare ancora uno scatto in avanti, servirà tornare sul suo primato personale per firmare il minimo per i Mondiali di Torun. E l’occasione giusta potrebbe arrivare in occasione degli Assoluti che si terranno sempre ad Ancona tra due settimana quando ci sarà la sfida con Zaynab Dosso che potrebbe farle anche da traino verso un tempo di livello internazionale, anche a livello senior.

Shabili dalla guerra in Ucraina al titolo

I campionati italiani di Ancona regalano però un nuovo protagonista all’atletica azzurra. Si tratta di Artem Shabili che compirà 17 anni soltanto tra qualche giorno. Nei 60 metri si prende il titolo firmando il suo primato personale con il tempo di 6”82 e beffando al fotofinish il primatista italiano allievi Matteo Berardo. Ma a meritare di essere raccontata è la storia dello sprinter che è fuggito dalla guerra in Ucraina insieme alla sua famiglia e ha trovato una nuova vita personale e sportiva a Fregene dove ha avuto la possibilità di dedicarsi alla sua grande passione per l’atletica. Il ragazzo tesserato per l’Atletica Villa Guglielmi è da tempo nei radar degli osservatori grazie ai tempi fatti registrare sui 150 metri (16”46) e con un crono di 10”88 sui 100 che lascia prevedere grandi margini di crescita per il futuro.

Del Pioluogo: record nel peso

La prima giornata dei campionati allievi però regala altri risultati di livello a cominciare da quello di Antony Del Pioluogo che firma il record di categoria al coperto nel getto del peso. Per lui vittoria con un lancio da 20,10, la prima volta che un italiano sfonda il muro dei 20 metri e che riscrive un record che resisteva dal 2018 e dal 19,82 firmato da Carmelo Musci. Grande attenzione la merita anche Cristian Cecchetto che alla sua prima esperienza nella categoria allievi si prende il titolo tricolore e soprattutto il primato personale con 21’14”22 nella marcia 5 chilometri. Un tempo di altissimo livello soprattutto in considerazione della giovanissima età del ragazzo veneto che ha compiuto 16 anni da pochissimi giorni.