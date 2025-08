Doualla fa sognare l’Italia agli Europei Under 20: attenzione al talento di Succo. Mentre la confessione di Tamberi preoccupa

Tutto pronto per gli Europei Under 20 che si terranno da domani a Tampere: l’Italia punta sul talento della giovanissima sprinter ma non è la sola stella azzurra

Mai gli Europei under 20 di atletica hanno destato così tanta attenzione almeno nel nostro paese. Il merito è tutto di Kelly Doualla che da oltre un anno a questa parte continua a stupire con le sue prestazioni e ora sarà anche una delle punte della nazional azzurre nella competizione che si svolgerà a Tampere in Finlandia dal 7 al 10 agosto.

Doualla punta all’oro: nuovo record in vista

I risultati di Kelly Doualla fino a questo momento sono stati assolutamente stupefacenti. La 15enne di Brescia è il punto di riferimento della nazionale italiana a Tampere nonostante sia una delle più giovani di tutta la spedizione. Ma del resto i numeri parlano per lei. L’11”21 con cui si presenta agli Europei rappresenta il miglior tempo di iscrizione di tutta la manifestazione nonostante ai nastri di partenza ci saranno atlete anche di 4 anni più grandi di lei. La speranza è quella di conquistare la prima medaglia importante della sua carriera e perché no, anche quella di continuare a migliorare i suoi record che già la vedono come la terza migliore italiana di sempre nei 100 metri.

Le altre stelle azzurre a Tampere

Ma non ci sarà solo Doualla ad alimentare le speranze di podio per l’Italia. La velocità azzurra vive un momento di grande splendore anche grazie ad Alice Pagliarini e Carlotta Suppini sempre nei 100 metri. Mentre nel mezzo giro di posta le attenzioni sono tutte sulla coppia Valensin-Castellani che agli Europei Under 18 dello scorso anno piazzarono una clamorosa doppietta con oro e argento.

L’Italia potrebbe però scoprire anche il talento di Alessia Succo, le sue prestazioni sono state forse oscurate da quelle di Kelly Doualla ma anche per lei parlano i numeri. La 16enne infatti ha già siglato il record italiano under 20 con 13”20 sui 100 metri ostacoli. La competizione però qui è molto più accesa ma una medaglia resta comunque possibile. E non bisogna dimenticare neanche Erika Saraceni già protagonista in Coppa Europa con la 19enne che è l’unica iscritta nel salto triplo a vantare una misura superiore ai 14 metri. Oro nel mirino ma anche la speranza di una qualificazione per i Mondiali di Tokyo.

La confessione di Tamberi

Grandi speranze dell’atletica italiana in pedana a Tampere ma il movimento azzurro non può non avere un minimo di preoccupazione per Gianmarco Tamberi. Il flop agli Assoluti ha fatto discutere e ora lo stesso Gimbo fa una dolorosa ammissione: “Tutto mi aspettavo tranne che di saltare 2,12. Penso sia il peggior risultato degli ultimi 15 anni e ti destabilizza davvero tanto. Ti fai 2000 domande. E’ stata una prestazione molto pesante, cominci a fare i conti con te stesso e con il tuo risultato. A fine gara mi vergognavo con me stesso. E’ un risultato terribile, è stata una delusione e una tristezza enorme. La cosa che ti fa più male sono le domande che ti sfiorano. L’unico modo per superare è mettere da parte la tristezza e la delusione”.