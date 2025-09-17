Kelly Doualla: la verità sul no al Mondiale, l’obiettivo Los Angeles e un dubbio per il futuro. Poi esulta per Furlani

La sprinter azzurra rivela il motivo per cui ha deciso, insieme alla famiglia e ai suoi allenatori, di non partecipare ai Mondiali. Poi svela gli obiettivi per il 2026 e fa festa per l’oro di Mattia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

I Mondiali li sta vedendo e sta tifando da casa, Kelly Doualla è stata una delle grandi sensazioni sportive dell’estate italiana. Le sue prestazioni agli Europei Under 20 di atletica di Tampere hanno fatto brillare gli occhi a tutti e c’era chi sperava di vederla protagonista anche a Tokyo, ma le scelte fatte anche un po’ a sorpresa sono state diverse.

La stagione da sogno di Kelly

La 15enne sprinter italiana è stata protagonista di una cerimonia di premiazione organizzata a Milano dalla Regione Lombardia, per celebrare le medaglie dell’atletica lombarda conquistata nel 2025. E ovviamente Kelly era una delle ospiti più attese dopo una stagione che l’ha vista battere record su record ma soprattutto conquistare due bellissime medaglie d’oro agli Europei Under 20. “E’ stata una stagione meravigliosa che però è iniziata con un piccolo infortunio. Poi è andata sempre a migliorare. Non posso dire che mi aspettavo di fare il record italiano Under 20 (11”21) ma ci speravo. Sapevo di averlo nelle gambee”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La verità sui Mondiali e sul futuro

La decisione di non partecipare ai Mondiali ha fatto un po’ discutere con Kelly Doualla che è stata convocata solo per la staffetta 4×100 femminile: “E’ stata una decisione tecnica mia, dei miei allenatori die miei genitori. Ovviamente spero di esserci tra i Mondiali del 2027. La prossima stagione? Devo ancora decidere quale sarà la programmazione, non so ancora se parteciperò agli Europei Assoluti, ma l’obiettivo nei prossimi 4 anni è quello di partecipare a Europei, Mondiali ma soprattutto le Olimpiadi”.

L’esultanza per Furlani

Sui social Kelly ha subito postato la sua esultanza per l’oro conquistato da Mattia Furlani nel salto in lungo ai Mondiali a Tokyo. Il gruppo italiano ha sempre mostrato grande compattezza e tutti fanno sentire la loro vicinanza, soprattutto in un’occasione storica come quella di oggi. E proprio il salto in lungo rappresenta uno dei grandi dubbi nel futuro di Kelly. Nel corso di questa stagione sono arrivati risultati di prospettiva nella specialità per Kelly che però insieme al suo allenatore non ha ancora deciso se affrontare o meno il doppio impegno.