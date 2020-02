Douglas Costa a rischio per il Lione

Ci risiamo, ennesimo stop muscolare per Douglas Costa: l'esterno brasiliano si sottoporrà lunedì ad alcuni esami per valutare il problema al flessore della coscia destra: se non dovessero essere evidenziate lesioni, il verdeoro potrebbe recuperare in tempo per l'ottavo di Champions League contro il Lione, in programma tra 16 giorni.

Douglas Costa è al terzo stop stagionale, il nono nelle tre stagioni bianconere, in cui ha saltato ben 39 match. Gli stop precedenti alla terza giornata, nella trasferta a Firenze, il 23 novembre, nella trasferta a Bergamo.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 09:37