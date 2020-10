Douglas Costa al Bayern in prestito, è ufficiale

La Juventus e Douglas Costa si salutano. Divorzio temporaneo tra il brasiliano e i bianconeri: è fatta per il ritorno al Bayern in prestito secco.

Una mossa necessaria per allegerire il tetto ingaggi e mettere insieme il tesoretto utile a piazzare il colpo Federico Chiesa, quella di Madama, che cede il verdeoro proprio alla squadra da cui 3 anni fa l’aveva rilevato. “Sono molto felice di giocare di nuovo per il Bayern. Sono stato benissimo a Monaco di Baviera, ottenendo tanti successi: sono sicuro che vinceremo di nuovo titoli”.

Hasan Salihamidzic, ds dei tedeschi, attraverso il sito del club ha spiegato la scelta di far tornare Douglas Costa. “Ci rafforzerà sulle fasce, importante per il nostro gioco. Con Gnabry, Sane, Coman, Musiala e Douglas ora in quella zona abbiamo i calciatori migliori, questo dà all’allenatore la opportunità di ruotare la rosa. Costa conosce il Bayern e si inserirà velocemente”.

L’avventura del brasiliano con la Juve recita 10 gol in 103 partite, unite a diversi guai fisici. Ora, è tempo di Bayern ‘bis’.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 05-10-2020 17:10