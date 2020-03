L'attaccante della Juventus Douglas Costa su Instagram ha reso noto che ha programmato di tornare in Italia il 3 aprile.

Il giocatore verdeoro ha lasciato Torino non appena ha avuto l'esito negativo del test al coronavirus per tornare in patria: la speranza è che tra una decina di giorni ci possa essere un miglioramento della situazione con conseguente ritorno agli allenamenti.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 22:07