Douglas Costa ci ricasca: sfottò a Lazio e Inter su Instagram

Otto punti di vantaggio sull’Inter, quattro sulla Lazio: dopo aver battuto il Bologna lunedì, la Juventus non poteva sperare di meglio dal ritorno in campo delle avversarie dirette nella corsa scudetto. La crisi dovuta alla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli pare già acqua passata e il tricolore invece sembra un po’ più vicino.

Più lontane, invece, le concorrenti: un fattore, questo, che Douglas Costa ha voluto sottolineare con una foto postata su Instagram che ovviamente ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri e biancocelesti.

Douglas Costa prende in giro le rivali su Instagram

L’immagine ritrae il brasiliano in primo piano mentre tiene la mano sulla fronte, nel gesto di chi guarda in lontananza: una provocazione a voler sottolineare la distanza della Juventus dalle inseguitrici.

Naturalmente il post di Douglas Costa ha scatenato le reazioni dei tifosi delle avversarie della Juve, che non si sono fatti pregare per rispondere al brasiliano nei commenti. “Questo sono io che cerco di trovare un buon motivo per non insultarti”, gli scrive Luca.

Le reazioni dei tifosi di Inter e Lazio

“Vedi male? – domanda King – ecco perché non prendi mai la porta”. Al veleno il commento di Chris, che ricorda al brasiliano di non attraversare un gran momento di forma: “Stai cercando il talento perso?”.

Tommy, invece, torna sugli episodi arbitrali in favore dei bianconeri: “Stai cercando il fallo da rigore di Danilo a Bologna?”.

Ma tra coloro che non hanno gradito la foto ci sono anche alcuni juventini, come Tedd: “È quello che facciamo tutti noi quando ti vediamo per due partite di fila in campo”. Oppure Giorgio: “Ma pensa a giocare bene invece di fare ancora queste stupidaggini sui social”. Due giorni fa, infatti, Douglas Costa aveva insultato su Twitter un tifoso della Juventus che lo aveva criticato per il suo rendimento deludente.

Visualizza questo post su Instagram 🤨 Un post condiviso da DC11 (@douglascosta) in data: 24 Giu 2020 alle ore 2:15 PDT

SPORTEVAI | 25-06-2020 11:37